PlayStation ha chiuso un altro studio di sviluppo

Lo studio di videogiochi Deviation Games, sostenuto da PlayStation, ha chiuso i battenti.

Il team, fondato nel 2020 da due esperti sviluppatori di Call of Duty, non ha avuto la possibilità di pubblicare il suo progetto di debutto, un'IP originale che doveva essere un'esclusiva per PS5 (che trovate su Amazon).

Advertisement

La notizia arriva a seguito della conferma del licenziamento di ben 900 persone.

«È con grande dolore che annunciamo la chiusura di Deviation Games», ha reso noto il direttore operativo Kriste Stull su LinkedIn (via VGC).

«Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto il nostro team. Grazie per tutto il vostro duro lavoro, la vostra dedizione e il vostro contributo a Deviation; sono incredibilmente grata per l'opportunità di aver lavorato con ognuno di voi».

E ancora: «Per l'intero settore dei videogiochi, organizzeremo un evento di networking e ci piacerebbe che tutte le aziende/studi che assumono partecipassero. Se siete interessati a partecipare, contattatemi direttamente».

«A tutti i Deviatori là fuori, conserveremo per sempre i ricordi che abbiamo fatto insieme. Grazie per aver fatto parte del nostro viaggio. Andate a prenderli!», ha concluso Stull.

Nel settembre 2022, uno dei co-fondatori di Deviation Games, il capo creativo Jason Blundell, ha lasciato lo studio.

Secondo quanto riferito, Deviation era "forte di oltre 100 persone" nel 2021, quando ha firmato l'accordo con Sony.

Al momento dell'annuncio, lo studio ha dichiarato a GamesIndustry.biz che l'accordo con PlayStation assicurava «la completa sicurezza finanziaria per anni e anni a venire».

Tuttavia, il mese scorso Sony Interactive Entertainment ha annunciato l'intenzione di licenziare 900 dipendenti in tutto il mondo, pari a circa l'8% della sua forza lavoro.

La mossa includerà tagli al personale dello studio di Spider-Man Insomniac e dello sviluppatore di The Last of Us Naughty Dog negli Stati Uniti.

Lo studio londinese di PlayStation è stato chiuso, lo sviluppatore britannico Firesprite è stato colpito da licenziamenti e lo studio olandese di Horizon Guerrilla Games starebbe tagliando il 10% della sua forza lavoro.

Commentando i piani di ristrutturazione di Sony, il responsabile di PlayStation Studios Hermen Hulst ha dichiarato che l'azienda sta "rivalutando" il proprio modo di operare e che i licenziamenti hanno portato alla cancellazione di progetti di gioco non meglio specificati.