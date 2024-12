PlayStation aveva "paura" di Xbox ai tempi di GTA 3

Sony ha stretto un accordo di esclusività con Take-Two per Grand Theft Auto agli inizi degli anni 2000, preoccupata dall'arrivo di Xbox sul mercato. ù

Lo ha rivelato Chris Deering, ex dirigente PlayStation, durante un recente evento EGX a Londra (via GameSpot).

Secondo Deering, Sony era ansiosa di fronte all'ingresso di Microsoft nel settore console e cercava di assicurarsi contenuti esclusivi.

«Sapevamo che l'esclusività era fondamentale in molti ambiti», ha dichiarato l'ex dirigente.

Per questo Sony iniziò a proporre "accordi speciali" di esclusività temporanea agli sviluppatori terze parti.

Tra questi accordi c'era quello con Take-Two per i successivi tre giochi di Grand Theft Auto. All'epoca non era chiaro che GTA III avrebbe avuto un tale successo, passando dalla visuale dall'alto al 3D open world.

«Fu molto fortunato per noi. E anche per loro, perché ottennero uno sconto sulle royalties», ha spiegato Deering.

«Eravamo preoccupati quando abbiamo visto arrivare Xbox.» L'accordo di esclusività temporanea riguardò GTA III, Vice City e San Andreas.

GTA III uscì su Xbox solo nel 2003, due anni dopo il lancio su PlayStation 2. Con GTA IV e V (che trovate su Amazon) la serie tornò multipiattaforma, anche se Sony mantenne alcuni accordi di marketing con Rockstar.

Come forse saprete, Deering ha lasciato Sony nel 2005. Recentemente è stato criticato per aver affermato che i licenziamenti nell'industria dei videogiochi non sono dovuti solo all'avidità aziendale, ma a condizioni macroeconomiche generali, suggerendo ai licenziati di «andare in spiaggia per un anno.»

Non è noto se per Grand Theft Auto VI Rockstar abbia stretto accordi di esclusività con Sony o Microsoft, e al momento non ci è dato sapere.

Parlando ancora di GTA VI, un fan ha da poco notato che il trailer originale, precedentemente fissato sulla homepage del canale YouTube di Rockstar, è stato recentemente rimosso: ecco cosa sarebbe successo.