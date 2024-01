PlayStation 2 votata migliore console di tutti i tempi, dai fan

PS2, o PlayStation 2 che dir si voglia, è stata una console a dir poco leggendaria, la quale ha ora ottenuto un primato davvero niente male.

Vari titoli della piattaforma sono stati riproposti nel tempo, anche su PlayStation 4 (trovate delle raccolte su Amazon), ma la console di base è rimasta nel cuore degli appassionati.

Advertisement

Del resto, ci sono state annate che hanno proposto una concentrazione di titoli di qualità impressionante, come qualcuno ha fatto notare tempo fa.

E se PS2 è stata una piattaforma che ha venduto anche tantissimo, tanto che solo Switch può tentare di raggiungere i suoi numeri, sembra proprio che i fan l'abbiano consacrata a miglior console di tutti i tempi.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, PlayStation 2 è stata votata come la migliore console per videogiochi di tutti i tempi in un sondaggio, ed è una degna vincitrice.

Quando la maggior parte delle persone ripensa ai giorni d'oro dell'era PlayStation 2, immagino pensi a titoli come Grand Theft Auto: San Andreas, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Shadow of the Colossus, God of War, Silent Hill 2, Final Fantasy X, Persona 3, Ratchet and Clank: Up Your Arsenal e Jak 3.

Il sondaggio in questione è stato condotto dal sito PixlParade e PlayStation 2 ha raccolto oltre il 17% dei voti.

Nintendo Switch è in coda con quasi il 14% dei voti, mentre il Super Nintendo Entertainment System completa la top 3 con poco più del 12% dei voti totali.

In ordine decrescente, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo 64, GameCube, PlayStation 3, PlayStation e Wii hanno completato la top 10.

Ricordiamo che PS2 venne lanciata inizialmente in Giappone, nel marzo 2000, accompagnata da 10 titoli di lancio, tra cui Ridge Racer V e Street Fighter EX 3, con 980mila unità vendute nelle prime 24 ore.

Il lancio in Nordamerica avvenne solo a ottobre dello stesso anno e si rivelò un successo, mentre in Europa fu pubblicata il 24 novembre 2000.

Senza contare anche il classico God of War 2 uscito proprio su PlayStation 2, che i fan hanno voluto rievocare con un remake amatoriale in sviluppo.

Se vi manca così tanto PS2, potete provare a costruirvene una tutta vostra fatta però interamente di mattoncini LEGO: eccola qui, in tutto il suo splendore.

Per concludere, e con tanta nostalgia canalglia, sembra che Sony possa essere al lavoro su un emulatore PS2 da usare su console PS5.