Planet of Lana sbarca finalmente su Switch e PS5

Lo scorso anno, a maggio assistemmo al debutto di Planet of Lana, l'interessante e pittoresco puzzle platformer che ci metteva nei panni di Lana, intenta a cercare di ritrovare una persona cara in un mondo inaspettatamente ricco di macchine e pericoli.

Il gioco debuttò su PC e su Xbox, esordendo fin dal day-one su Game Pass, e ci colpì in positivo per la sua atmosfera, anche se alcune soluzioni di design non riuscivano a brillare per tutta la sua durata.

Se siete stati affascinati dalla sua direzione artistica ma non avevate un computer o una console Xbox, sarete felici di sapere che Planet of Lana è disponibile da oggi su Nintendo Switch e su PS5 (e PS4).

Gli sviluppatori definiscono Planet of Lana come un'opera perfetta per chi vuole rilassarsi in mezzo «ai giochi AAA da cento ore», ed è una descrizione molto calzante.

Per saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione.