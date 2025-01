Phantom Blade Zero è il nuovo Wukong? La risposta è nel nuovo trailer

La Cina dei videogiochi è sempre più imponente e, dopo l'exploit di Black Myth Wukong, l'ultimo trailer di Phantom Blade Zero aggiorna i fan sullo sviluppo della produzione che sembra essere molto promettente.

Con l’arrivo del Capodanno cinese, S-GAME celebra l’Anno del Serpente con un nuovo che rivela tanti miglioramenti importanti nella qualità visiva e nelle meccaniche di gioco, dopo che già il titolo si era fatto vedere per la prima volta tempo fa.

Progettato per sfruttare la potenza di Unreal Engine 5, il gioco introduce texture, modelli e illuminazioni migliorati, ottimizzati per PS5 e PS5 Pro, garantendo prestazioni fluide e un comparto visivo di nuova generazione.

Il sistema di combattimento di Phantom Blade Zero sembra ispirarsi profondamente alle coreografie dei film di arti marziali di Hong Kong degli anni ‘80 e ‘90, unite alle filosofie delle arti marziali cinesi tradizionali. Questo approccio va oltre i riferimenti classici del game design, fondendo narrazione e combattimenti dinamici e visivamente spettacolari, secondo le dichiarazioni di S-GAME che accompagnano il trailer.

Questo trailer, per intenderci:

Nel filmato possiamo vedere uno scontro boss in due fasi contro i Sette Giudizi, un gruppo di guerrieri corrotti che formano una micidiale costellazione di spade.

Nella prima fase, i giocatori devono smantellare la formazione guidata dall’IA, con Decree, il leader, che agisce come "cuore" del gruppo. La vittoria richiede attacchi strategici per ridurre la salute condivisa, affrontando contemporaneamente assalti coordinati.

La seconda fase si sposta su un combattimento aereo contro il “Decreto Tirannico,” un burattino controllato da tre discepoli tramite fili rossi. Le nuove meccaniche richiedono un tempismo preciso, mentre i giocatori schivano e parano attacchi pendolari cercando opportunità di contrattacco.

Phantom Blade Zero sarà il prossimo Black Myth Wukong? Non ci resta che aspettare la release per saperlo, ma intanto potete recuperare l'action di Game Science al miglior prezzo su Amazon.