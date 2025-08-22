Quello che sta accadendo in casa Bungie sembra essere allo stesso tempo la fine e l'inizio di una nuova era, con Sony sempre più pronta a prendere il pieno controllo dello studio alle prese con diverse difficoltà.

Come riportato infatti da Push Square, Pete Parsons ha annunciato di aver lasciato la guida dello studio dopo otto anni al timone: un tempismo sicuramente non casuale, dato che arriva a pochi giorni di distanza da alcune dichiarazioni della casa di PlayStation che pre-annunciavano come la pazienza nei confronti della casa di Destiny fosse arrivata al termine.

La casa giapponese ha deciso di stringere i cordoni della borsa e assumere un controllo più diretto su Bungie, decidendo infatti di integrarla completamente sotto l'ombrello dei PlayStation Studios: una mossa che segna la fine dell'autonomia operativa che lo studio aveva mantenuto dopo l'acquisizione da parte di Sony.

I risultati deludenti dell'ultima espansione di Destiny 2 (di cui trovate diversi gadget su Amazon) e la gestione molto discutibile di Marathon hanno spinto l'azienda nipponica a intervenire direttamente per proteggere un investimento che supera i 3 miliardi di dollari.

L'addio di Parsons chiude un capitolo iniziato nel 2016, quando aveva assunto il ruolo di CEO in quello che si sarebbe rivelato il periodo più turbolento nella storia di Bungie: durante la sua gestione lo studio ha dovuto affrontare non solo sfide commerciali ma anche numerose controversie che hanno compromesso il rapporto con la propria community.

Nel suo consueto messaggio di congedo, Parsons ha comunque voluto sottolineare i risultati raggiunti durante questo periodo:

«Dopo più di due decenni spesi a costruire questo incredibile studio, a istituire la Bungie Foundation e a far crescere comunità ispirate dal nostro lavoro, ho deciso di passare il testimone. Questo viaggio è stato l'onore di una vita».

Il nuovo CEO Justin Truman, precedentemente Chief Development Officer, eredita una situazione complessa: oltre a dover gestire le pressioni di Sony per risultati commerciali più solidi, Truman dovrà ricostruire la fiducia di una community sempre più critica verso le scelte dello studio.

In ogni caso, come anticipavamo in apertura, si tratta davvero della fine e dell'inizio di una nuova era: con un cambio al vertice arrivato in un momento così delicato, Sony sembra aver a tutti gli effetti aperto la strada per prendere il controllo dello studio.