Persona 6 potrebbe arrivare al day one anche su Xbox

Dopo essere stato un franchise squisitamente nipponico e soprattutto legato a PlayStation, Persona 6 potrebbe arrivare al lancio anche su Xbox, se e quando arriverà il day one del gioco di Atlus.

Con l'arrivo di Persona 5 Royal su Xbox (che trovate su Amazon), Microsoft e Atlus hanno scoperto una grande amicizia, per così dire.

Tanto che, ad un certo punto, si è creduto che i nuovi remake di Persona annunciati di recente potessero essere addirittura esclusive Xbox.

Parlando di Persona 6 nello specifico sappiamo che esiste, da qualche parte nel mondo, e dopo i tanti indizi emersi nel corso degli ultimi anni ora ne arriva un altro relativamente alle piattaforme di lancio.

Secondo Nick Baker del podcast XboxEra, il nuovo capitolo della saga di JRPG potrebbe arrivare direttamente al day one anche sulle piattaforme Xbox (tramite Gamingbolt).

Sarebbe una prima volta assoluta perché, finora, i capitoli principali di Persona sono usciti solo su console PlayStation al lancio.

Se i prossimi capitoli spin-off annunciati nel corso dell'estate arriverano su Xbox, nessuno di questi è un episodio "titolare" della saga di Atlus.

Persona 5 Tactica uscirà il 17 novembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, mentre Persona 3 Reload verrà lanciato all'inizio del 2024 per tutte le piattaforme tranne Switch.

Come sempre non ci resta che attendere delle novità ufficiali ma, visti i presupposti relativi agli spin-off, a questo punto non è da escludere che Atlus e Xbox possano finalmente aver creato un ponte e che la distribuzione della saga di Persona possa essere globale.

Andando ad infrangere quindi la presunta esclusività PlayStation di Persona 6, che più volte è emersa come argomento.

Xbox sembra aver ritrovato una connessione con il mondo nipponico in generale. È recente, infatti, l'annuncio di Final Fantasy XIV in arrivo su Xbox Series X|S dopo tantissimi anni dal lancio.