I giochi in formato fisico sono ancora i vostri preferiti

Il dibattito sui videogiochi in formato fisico e quelli che si acquistano come download digitali è sempre molto acceso. I numeri dei publisher di solito dimostrano una grande predominanza dei secondi – anche perché su alcuni mercati, come quello PC, non ci sono ormai alternative.

Tuttavia, di recente abbiamo visto giochi anche di prima fila, come Alan Wake 2, decidere di assecondare il desiderio dei fan e arrivare non solo in formato digitale, ma anche in copia fisica (ora in pre-ordine): un'operazione che richiede, ovviamente, delle spese sia per la realizzazione del "pacchetto" del gioco, sia per la sua distribuzione nelle diverse regioni.

Abbiamo quindi deciso di chiederlo direttamente a voi: comprate i giochi fisici o digitali? Un po' e un po'? Il fisico solo per le Collector's?

Gli esiti del sondaggio, che pur nella sua breve durata ha raccolto quasi 500 voti, sono piuttosto chiari: considerando anche che la maggior parte dei nostri lettori gioca su console – sensato, dato che siamo una testata console-oriented – il formato fisico tra i lettori di SpazioGames è più popolare che mai.

Lunga vita al formato fisico

Mentre su PC il digitale è ormai l'unica via, e alcune console come Xbox Series S e PS5 Digital prevedono un approccio all-digital, ci avete detto forte e chiaro che il vostro cuore appartiene ancora al formato fisico.

Ben il 33% dei votanti ha dichiarato di comprare solo giochi fisici – un numero ragguardevole, considerando che appena il 16% compra solo giochi digitali.

Tra chi compra un po' di entrambi, chi compra prevalentemente fisici è il 32%, mentre chi compra entrambi ma più in digitale è pari al 17% dei votanti. Infine, solo il 2% compra fisiche unicamente le edizioni da collezione

Questo significa che, se sommiamo chi compra solo in fisico o chi compra prevalentemente in fisico, arriviamo al 65% dei votanti. Sommando invece chi compra solo in digitale o principalmente in digitale, arriviamo al 33%, ossia alla metà rispetto al formato fisico.

Di seguito, la classifica dei risultati completa, espressa dai vostri voti: