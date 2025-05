Ci gira Mafia Terra Madre sui vostri PC?

2K Games ha finalmente alzato il sipario su Mafia: Terra Madre, rivelando non solo la tanto vociferata data d’uscita – fissata per l’8 agosto 2025 – ma anche i requisiti ufficiali per la versione PC e la presenza della controversa tecnologia anti-tamper Denuvo.

La notizia dell’implementazione di Denuvo ha già diviso la community: da un lato c’è chi apprezza gli sforzi per contrastare la pirateria, dall’altro i giocatori temono possibili impatti negativi sulle performance.

Non è la prima volta che un gioco con Denuvo viene accusato di rallentamenti o cali di framerate, e la preoccupazione è più che lecita, soprattutto in un titolo graficamente ambizioso come questo.

Requisiti PC – Minimi e Raccomandati di Mafia Terra Madre

Requisiti minimi (1080p – impostazioni medie):

Sistema operativo: Windows 10 / 11

Processore: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 55 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit. Necessario SSD. Preset grafico: Medio. Risoluzione: 1080p.

Requisiti consigliati (1440p – impostazioni alte):

Sistema operativo: Windows 10 / 11

Processore: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K

Memoria: 32 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 55 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit.

Necessario SSD. Preset grafico: Alto. Risoluzione: 1440p.

Al momento non sono stati indicati target precisi per il framerate, ma viste le specifiche raccomandate è lecito attendersi che il titolo possa spingere le macchine più recenti al limite.

Il nuovo Mafia (il primo capitolo lo trovate su Amazon) sarà sviluppato con Unreal Engine 5, motore che negli ultimi tempi ha fatto parlare molto di sé per la qualità visiva ma anche per i fastidiosi problemi di "traversal stutter", ossia micro-scatti durante l'esplorazione, specialmente su PC.

Mafia: Terra Madre si preannuncia come un ritorno in grande stile per la serie, ma i requisiti PC sono decisamente alti, e chi punta a giocarlo a 1440p dovrà possedere una macchina di fascia alta.

Speriamo che Hangar13 abbia imparato dalle recenti problematiche di altri titoli UE5 e riesca a offrire un’esperienza fluida, perché un nuovo Mafia con l’atmosfera giusta e un gameplay solido è qualcosa che molti di noi aspettano da tempo.