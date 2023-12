Perché Kuma e Panda sono giocabili in Tekken? Harada svela il retroscena

La serie di Tekken non è sicuramente una che ama farsi prendere troppo sul serio, ma il franchise picchiaduro è sempre stato particolarmente elogiato dai suoi fan per la rappresentazione di diversi stili di combattimento e molteplici paesi.

Ma fin dal primo capitolo c'è sempre stato posto per i combattenti più "bestiali": prima con l'esordio di Kuma, che proprio nelle scorse ore ha ricevuto un trailer ufficiale per il suo ritorno su Tekken 8, e poi con l'arrivo di Panda prima come skin alternativa, poi come personaggio vero e proprio.

Ma come mai gli autori della serie hanno pensato proprio a inserire un orso — e un panda — tra i combattenti giocabili? Lo ha svelato lo stesso Katsuhiro Harada sui social, a poche ore di distanza dal reveal di Kuma nell'ottavo capitolo (potete prenotarlo su Amazon), svelando un retroscena decisamente interessante.

Non si è trattato soltanto di una scelta "buffa" per i giocatori, ma anche una che ha esplorato il desiderio di molti esperti delle arti marziali:

«Ho semplicemente pensato che fosse divertente. Non è interessante che i videogiochi ti permettano di fare delle cose difficili nella vita reale? Inoltre... molto tempo fa, c'era un diverso numero di persone che come praticanti delle arti marziali volevano affrontare un orso almeno una volta».

Ovviamente Kuma e Panda non sono però creature come tutte le altre, ma veri e propri esperti di arti marziali, rendendo il tutto ancora più buffo e ponendo una vera sfida anche per i combattenti più esperti.

Insomma, se vi eravate chiesti anche in occasione di uno dei primissimi capitoli di Tekken come mai ci fossero personaggi così bizzarri, adesso avete la risposta: un mix tra assurdità tipica di un videogioco e un riferimento al desiderio di alcuni combattenti in carne ed ossa.

Sicuramente un retroscena molto interessante, soprattutto per chi è cresciuto utilizzando questi divertenti personaggi. Non sappiamo se ci siano stati riferimenti simili per Roger e Alex, ma forse in quel caso è meglio non approfondire troppo la questione.

In vista del lancio definitivo di Tekken 8, previsto per il prossimo mese, abbiamo avuto la possibilità di provarlo approfonditamente per voi, ma potete già iniziare a divertirvi grazie a una demo speciale.