Perché Indiana Jones è in soggettiva? Arriva la risposta

Dopo il reveal di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, la decisione dello sviluppatore MachineGames di giocare prevalentemente in prima persona è diventata forse il punto più discusso del gioco.

I fan dell'archeologo armato di cappello e frusta (trovate la collezione completa con i 4 film su Amazon) sono rimasti infatti abbastanza colpiti dalla cosa.

Il gioco mostrato ieri è in prima persona per la maggior parte dell'azione, con la telecamera che si sposta in terza per alcune brevi parti e nelle cutscene.

Dato che il giocatore assume il controllo diretto di Indiana Jones, il fatto di non vedere l'iconico personaggio sullo schermo è stata una sorpresa per alcuni. Ma per lo sviluppatore MachineGames, famoso per i suoi sparatutto in soggettiva come Wolfenstein, la prima persona è stata la mossa giusta (via IGN US).

In un'intervista pubblicata sul sito web di Lucasfilm, è stato chiesto a Jerk Gustafsson, game director di MachineGames, se gli sviluppatori avessero pensato alla terza persona durante lo sviluppo.

«Il gameplay in prima persona fa parte del DNA di MachineGames e volevamo vedere come potevamo usarlo per creare un'esperienza davvero coinvolgente calandoci nei panni dell'archeologo più famoso del mondo», ha spiegato Gustafsson.

«Questo aspetto separa il nostro gioco da molti altri titoli d'azione e avventura, rendendolo un'esperienza unica che non si può trovare da nessun'altra parte. Tuttavia, vogliamo mostrare Indy il più possibile, quindi abbiamo creato un flusso continuo tra il gameplay in prima persona e le azioni, gli eventi e i filmati in terza persona».

Quanto detto potrebbe avere a che fare con la volontà di distinguersi da giochi del calibro di Uncharted di Naughty Dog e Tomb Raider di Crystal Dynamics, entrambi franchise fortemente ispirati ai film di Indiana Jones ed entrambi in terza persona.

Del resto, diversi mesi fa lo stesso Todd Howard aveva svelato i primi dettagli sul nuovo Indiana Jones di Bethesda.

Ma non solo: sempre Howard è stato protagonista ieri di un siparietto che riguarda il furto di un Idolo d'Oro, in perfetto stile Indy.

Per concludere, scoprite anche quali sono i migliori giochi di Indiana Jones, in attesa del titolo Bethesda dedicato all'archeologo previsto nel 2024.