Perché il retrogaming sta vivendo un Rinascimento

Se pensiamo al gaming negli anni 2020, la mente si concentra soprattutto sulle ultime tecnologie: cose come la grafica con ray-tracing, l'AI dinamica, vasti open world e multiplayer interconnessi. E se questi sono i primi elementi verso i quali la mente corre, probabilmente sareste tra coloro che rimarrebbero sorpresi nel rendersi conto di quanto il retrogaming sia tornato a essere popolare negli ultimi dieci anni – riportando indietro i giocatori alle origini del videogioco degli anni '80, '90 e 2000, con grafica in stile PS1, giochi a 8-bit e colonne sonore chiptune.

Mentre i dispositivi da gioco contemporanei – dalle console alla realtà virtuale – offrono una potenza mai vista prima per creare delle esperienze coinvolgenti e simili alla vita reale, il retrogaming mosso dalla nostalgia continua a crescere, e molti di noi sono confusi nel domandarsene il motivo. In questo articolo daremo uno sguardo a quali sono le sei ragioni per cui si sta verificando questo Rinascimento del retrogaming, e vedremo perché in realtà è qualcosa di grandioso per l'industria nel suo insieme.

1. Nostalgia

Non prendiamoci in giro, uno dei maggiori motivi per cui il retrogaming è così popolare è semplicemente la nostalgia. Molti dei giocatori odierni sono cresciuti con giochi su console come NES, la prima PlayStation, GameCube e l'originale Xbox. Questo significa che un'ampia porzione del popolo dei giocatori ha dei cari ricordi dell'aspetto, le sensazioni e i personaggi associati ai giochi che giravano su queste console.

Non c'è quindi bisogno di dire che molti di noi vogliono rivivere passate esperienze positive, ed ecco che quindi i giochi retro hanno un grande appeal per gli utenti adulti, perché ricordano loro di quei tempi in cui si sono approcciati al gaming per le prime volte. E spesso, in questo processo, possono offrirgli emozioni simili.

Giochi come Old School RunScape incorporano perfettamente questo tipo di nostalgia, continuando ad attrarre un numero di giocatori ampio, a godersi il titolo classico. Se volete fare un salto nel mondo di OSRS, probabilmente vi interesserà acquistare dell'oro per avere una bella partenza avvantaggiata.

2. Accessibilità e costi bassi

I giochi più vecchi sono in genere molto più economici di quelli più recenti, considerando che hanno vissuto dei cali di prezzo, sono disponibili di seconda mano o semplicemente sono già in possesso di molti giocatori in tutto il mondo. E non solo: ci sono anche degli emulatori online che offrono la possibilità di giocare titoli vecchi o che non sono più disponibili sul mercato, in modo gratuito.

Inoltre, piattaforme come Nintendo Switch Online, Xbox Game Pass e PlayStation Plus offrono delle librerie di giochi retro incluse nei loro abbonamenti, il che rende questi titoli da subito disponibili per moltissimi utenti.

Non solo, ma i nuovi giochi ispirati ai classici sono spesso prodotti da sviluppatori indie. Questo significa che anche i nuovi giochi che si ispirano da quelli vecchi possono essere più economici delle alternative AAA.

3. Semplicità nel design e nel gameplay

Il videogioco è un medium legato alla sua tecnologia. I giochi moderni sono così avanzati perché la tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi quarant'anni. Questo significa che i giochi più vecchi sono spesso più semplici, o più puri, nel loro design e nel loro gameplay.

Ad esempio, molti vecchi giochi si concentreranno su alcuni aspetti di gameplay, storia e worldbuilding, invece di impilare un numero indefinito di feature in una singola esperienza – mentre i giochi odierni fanno l'esatto opposto, mettendo insieme crafting, esplorazione, side quest e anche altro, mentre (siamo onesti) molti titoli se la caverebbero molto meglio se tutto questo non ci fosse.

La semplicità è una boccata d'aria fresca se guardiamo le cose da una prospettiva moderna, dal momento che offre una esperienza di gameplay molto più pura e si presta bene a sessioni di gioco più brevi e concentrate.

4. Community

Abbiamo già citato il fatto che una larga fetta di giocatori sia cresciuta con i retrogame, ma non abbiamo citato la community collettiva che questa esperienza condivisa crea.

Oggi, c'è un numero indefinito di appassionati che si raduna online o di persona per condividere il suo amore per i classici del videogioco. Questo senso di comunità aiuta ad alimentare l'amore per il retrogaming, rendendolo un posto di grande attrattiva dove incontrare altri giocatori che la pensano allo stesso modo.

5. Influenza sul gaming moderno

Come succede un po' per tutto, i giochi odierni sono stati pesantemente influenzati da tutti i giochi che sono usciti prima di loro. Sarebbe complicato trovare uno shooter che in qualche modo non sia stato influenzato da Doom, o un platform che non abbia subito influenze da Mario.

Oggi sarebbe complicato trovare uno shooter che non sia stato influenzato da Doom.

Molti giocatori che sono stati ispirati da questi titoli classici spesso incorporano queste idee direttamente nei loro giochi: titoli come Stardew Valley, Shovel Knight e via dicendo omaggiano i classici del passato, mescolandoli a nuove idee che possano risultare attraenti per i nuovi giocatori.

6. Fascino senza tempo

Anche se i retrogame sono vecchi, in un certo senso rappresentano i videogiochi nella loro forma più vera. Esperienze brevi, concise, concentrate su una singola cosa: il divertimento. Probabilmente rimarreste sorpresi dallo scoprire quanto divertimento perfino il più semplice dei retrogame possa offrire, se giocato oggi.

Questa dedizione per il divertimento e il coinvolgimento rende molti di questi giochi incredibilmente godibili, anche quando paragonati ai titoli odierni. Gli offre un fascino senza tempo, che pochi dei giochi di oggi, più complessi, riusciranno mai a raggiungere.

Sebbene la tecnologia stia in prima fila per quanto riguarda la cultura videoludica, non c'è dubbio che il retrogaming continui a dare forma allo scenario dei videogiochi di oggi. Sono sempre di più i giochi che escono ogni anno, mentre molti retrogiochi continuano a tenere intatta la loro popolarità, grazie al loro appeal senza tempo, al gameplay divertente e alla nostalgia per quelli che erano tempi più semplici. Come si dice... "old but gold".