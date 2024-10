Per qualche motivo, Killer7 si aggiorna con feature inedite

Era difficile immaginare che Killer7 si potesse aggiornare nell'ottobre del 2024, eppure proprio oggi il team di sviluppo ha annunciato un nuovo update per il titolo di culto di Shinji Mikami e Goichi Suda.

Come reso noto su Steam dagli sviluppatori, è arrivato un corposo aggiornamento per Killer7, che porta diverse novità e migliorie mirate a rendere l’esperienza di gioco più fluida e appagante, intervenendo su grafica, controlli e gameplay.

Gli sviluppatori hanno puntato su un restyling visivo con la remaster dei video, aggiornati in base alla versione GameCube e ora in formato WebM, per garantire una riproduzione più scorrevole e stabile.

Dal lato grafico, molte animazioni di ricarica sono ora a 60 fps, donando maggiore fluidità, mentre è stato integrato il supporto per l’antialiasing multisample (MSAA) e aggiunta una funzionalità per limitare il framerate, configurabile nel menu delle impostazioni. Grazie alla consapevolezza del DPI, il gioco supporta correttamente le risoluzioni in 4K, adattandosi perfettamente a monitor di ultima generazione.

Un'altra novità interessante riguarda la selezione rapida del personaggio: ora i giocatori con gamepad possono cambiare personaggio più velocemente, grazie al comando predefinito sul grilletto sinistro, comunque personalizzabile.

Sul fronte del gameplay, il team ha introdotto piccole ma preziose migliorie. Ora è più facile e rapido selezionare abilità e muoversi nei menu con il mouse, mentre le cutscene del personaggio Kess Bloodysunday possono finalmente essere saltate. Inoltre, il supporto per i controller è stato ampliato, includendo il DualShock 4 e il DualSense di PlayStation.

Infine, non potevano mancare numerosi fix a bug storici e problemi tecnici: dal rendering dei personaggi che apparivano con colori alterati alle ottimizzazioni per monitor con refresh rate oltre i 60 Hz, fino a problemi di audio e crash casuali che disturbavano l’esperienza.

Speriamo che sia il preludio di un ritorno di Killer7 con un'edizione completa e magari anche il sequel che, qualche tempo fa, i suoi autori hanno sganciato come informazione con una scioltezza inarrivabile.

