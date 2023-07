I peggiori giochi usciti su Xbox Series X: la classifica

Facile, godersi i migliori giochi. Ma cosa succede quando ci si guarda alle spalle e si sfogliano le classifiche non dalla cima ma dal fondo, scoprendo quelli che invece sono i peggiori videogiochi arrivati su una piattaforma?

In questi giorni si è parlato tanto di quali sono stati, fino a ora, i peggiori giochi del 2023, e nelle scorse ore abbiamo deciso di svelarvi anche quali sono, per media voto, i peggiori giochi arrivati su PS5 dal lancio della console a ora.

Oggi facciamo lo stesso, ma per Xbox Series X|S. Prendendo come riferimento la media voto su Metaciritc, vediamo da vicino quali sono i videogiochi che hanno ottenuto le valutazioni peggiori dal lancio della console Microsoft in poi, per vedere anche quanto la classifica sia sovrapponibile a quella vista anche su PlayStation 5.

I giochi di seguito hanno la media voto espressa in centesimi. Tra parentesi, invece, l'anno di lancio.

I peggiori giochi su Xbox Series X|S

Crossfire X - 38 (2022) Balan Wonderworld - 47 (2021) The Last Oricru - 50 (2022) Dragon Ball: The Breakers - 54 (2022) Bright Memory - 55 (2020) GTA Trilogy: The Definitive Edition - 56 (2021) Redfall - 56 (2023) Gungrave G.O.R.E. - 56 (2022) MX vs ATV Legends - 56 (2022) Necromunda: Hired Gun - 56 (2021)

In questo caso, a conquistare il per niente ambito oro è Crossfire X, che ricorderete sicuramente per il suo lancio disastroso. Lo insegue, ma alla lunga distanza, la delusione Balan Wonderworld, che debuttò con diversi problemi al debutto e che, in generale, era troppo dimenticabile per essere vero.

Nella chart, anche in questo caso, figura GTA Trilogy, portato sulle console di nuova generazione in modo estremamente pigro. E, tra le produzioni interne di Xbox Game Studios, troviamo purtroppo l'insoddisfacente Redfall – a rimarcare ancora una volta che Arkane Studios, anche nella sua divisione di Austin (quella che ha fatto Prey, non quella che ha fatto Dishonored, che è a Lione, ndr) non dovrebbe sprecare il suo enorme talento in produzioni così anonime e perfettibili.

Vedremo, anche in questo caso, come cambierà la classifica nel corso della generazione. E, anche qui, l'augurio è che possa cambiare poco o niente: significherebbe che i futuri giochi non otterranno un'accoglienza peggiore di quella avuta da questi.