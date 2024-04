Parlando di Early Access, c'è un gioco che ne esce ora dopo ben 12 anni

I videogiocatori hanno ormai imparato a convivere con le dinamiche dell'Early Access, o Accesso Anticipato, ma c'è un titolo che ne esce solo ora dopo ben 12 anni, con la versione 1.0 in uscita prossimamente.

Se non vi fosse mai capitato di acquistare o giocare mai un videogioco in accesso anticipato, sappiate che si tratta sostanzialmente di una versione preliminare del gioco, ancora in sviluppo, su cui il team lavorerà nel tempo e negli anni (in questo caso tanti) fino alla release della versione definitiva.

Advertisement

I videogiocatori la possono acquistare per iniziare a giocare, facendo parte in un certo senso del processo di creazione del gioco fornendo feedback e opinioni, per poi arrivare al lancio del day one con la loro copia già pronta.

Una modalità di pubblicazione che è diventata sempre più diffusa e che ha reso possibile il successo di Baldur's Gate 3 per esempio, dando a Larian la possibilità di coprire fin da subito le proprie spese tanto che anche il prossimo gioco seguirà lo stesso iter.

E, mentre i videogiocatori stanno sperimentando ora un nuovo accesso anticipato di potenziale successo con No Rest for the Wicked (che è anche su GeForce Now), c'è un videogioco che ne uscirà tra poco dopo 12 anni.

Si tratta di 7 Days to Die, che ha annunciato (tramite PC Gamer) il lancio della versione 1.0.

Con il prossimo aggiornamento, 7 Days to Die sarà finalmente un gioco completo nonostante sia stato lanciato su Steam il 13 dicembre 2013.

Il team ha spiegato i motivi della decisione, dopo tutti questi anni:

«Sviluppiamo 7 Days da quasi 12 anni e abbiamo avuto oltre venti versioni ad accesso anticipato su larga scala che hanno portato il gioco a un livello e a una qualità significativamente diversi rispetto a dove è iniziato. Il nostro team si sente soddisfatto dei nostri sforzi, in particolare dei significativi progressi complessivi, della qualità grafica e delle ottimizzazioni che sono stati inseriti nell'attuale versione prevista per tutti i PC e le console e che sono pronti per il lancio.»

Quando uscirà dall'accesso anticipato, attualmente previsto per giugno, il prezzo salirà da $36 a $45. Prima di allora ci sarà un'ultima occasione di vendita su Steam e sarà scontato dal 22 al 29 aprile.

Ma se amate i giochi fatti e finiti, vi ricordiamo che su Amazon trovate tanti prodotti e offerte.