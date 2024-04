Dopo le accuse di plagio, ora Palworld accusa altri giochi di averlo copiato

Il lancio di Palworld fu accompagnato da numerose polemiche: come è impossibile non ricordare, il titolo di Pocketpair fu spesso accusato di plagio dei design di Pokémon, al punto da aver attirato perfino le attenzioni di Nintendo e The Pokémon Company.

Considerando che non è seguito alcun intervento legale, è plausibile immaginare che Pocketpair sia riuscita a evitare gli estremi per una causa in tribunale, ma pare che adesso gli autori di Palworld si stiano finalmente rendendo conto cosa si provi a vedere il proprio lavoro "copiato" da altri sviluppatori.

Il primo fenomeno del 2024, disponibile anche su Game Pass (lo trovate su Amazon), sta infatti facendo i conti con i suoi primi giochi "clone" provenienti da sviluppatori cinesi e, in almeno un caso, supportati direttamente dal gigante Tencent.

80 Level segnala quella che adesso appare decisamente come una situazione a dir poco ironica, con il CEO Takuro Mizobe che adesso accusa Tencent e altri sviluppatori di voler creare giochi clone di Palworld:

«Tencent sta già creando un gioco clone di Palworld! In Cina, diverse compagnie stanno sviluppando contemporaneamente cloni mobile di Palworld, e i loro budget sono intorno ai 10 miliardi di yen, 10 volte più grandi di Palworld... Il prossimo anno, potremmo vedere diversi giochi con creature al livello di Genshin Impact... Sono tempi incredibili».

Il gioco in questione pubblicizzato da Takuro Mizobe si chiama Auroria e, secondo la pagina ufficiale su Steam, l'uscita è prevista entro la fine del 2024: si tratta di un sandbox open world cooperativo ambientato nello spazio.

Ironicamente, proprio Tencent è recentemente diventata partner ufficiale di Palworld, dato che offre i suoi server per la componente multiplayer di gioco.

Ci verrebbe proprio da dire "chi la fa, l'aspetti", ma in fondo sapevamo tutti che il successo di Palworld, senza alcun tipo di conseguenze, avrebbe potuto aprire un vero e proprio vaso di Pandora.

Non ci resta dunque che scoprire come si adatterà l'industria videoludica, anche se bisogna dire che l'interesse nei confronti del titolo di Pocketpair sembra ormai quasi svanito.