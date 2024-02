Palworld, l'update 1.5.0 è disponibile: ecco cosa cambia

Anche se molti giocatori hanno già deciso di prendersi una pausa dalla produzione di Pocketpair, Palworld resta comunque uno dei fenomeni più sorprendenti del 2024 e possiede ancora oggi una playerbase attiva di tutto rispetto, oltre a essere uno dei giochi più venduti dell'anno.

Il team di sviluppo è attivamente al lavoro nel migliorare l'esperienza di gioco e provare a risolvere tutti i bug emersi in questa fase di accesso anticipato: proprio poche ore fa è stato rilasciato l'aggiornamento 1.5.0 su Steam, con tante novità interessanti.

Pocketpair sta anche lavorando alla parità di patch con le versioni su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), pur anticipando che quest'ultimo aggiornamento non è ancora pronto per queste ultime edizioni: sarà rilasciato non appena sarà disponibile.

Tra le novità più importanti della nuova patch segnaliamo l'implementazione di un backup dei file di salvataggio nella schermata di selezione del mondo, oltre a un supporto completo delle key configuration su tastiera e la possibilità di rimuovere membri non attivi da una gilda.

È stato anche potenziato il mining power delle skill partner di Digtoise, rendendolo dunque un Pal molto più utile rispetto al passato, oltre ad aver aggiustato le priorità di lavoro di diversi Pal.

Inoltre, Palworld permetterà ai vostri Pal di attaccare indiscriminatamente anche fuori dalla battaglia, se avete adottato un'impostazione per gli attacchi aggressivi.

Vengono anche segnalati numerosi bug sistemati, tra i quali uno che permetteva di catturare i tower boss: curiosamente, Pocketpair ha deciso di "scusarsi", dato che si è trattato di un fix imprevisto. Difficile però immaginare che il team di sviluppo possa fare marcia indietro al riguardo.

Le versioni Steam di Palworld potranno già essere aggiornate da adesso alla nuova versione, mentre le versioni disponibili su Game Pass dovranno pazientare ancora un po'.

Chissà se questa patch convincerà molti utenti a tornare nel survival crafting di Pocketpair, dopo che gli stessi sviluppatori avevano ammesso che fosse giusto che i giocatori si prendessero «una pausa» per tornare in seguito.