Split Fiction ha già raddoppiato le sue vendite

Split Fiction è un fenomeno, ormai è il caso di dirlo, e con due milioni di copie vendute in una settimana questa definizione diventa sempre più realistica.

L'annuncio è arrivato dal team di sviluppo tramite le pagine social, con un certo (e comprensibile) entusiasmo a corredo.

Il titolo sviluppato da Hazelight e pubblicato da Electronic Arts era già partito alla grande con il primo milione di copie vendute in appena 48 ore dalla sua pubblicazione ufficiale del 6 marzo su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam.

«Santo cielo, siamo sbalorditi! Semplicemente incredibile... Grazie a tutti i nostri fan, nuovi e vecchi: adoriamo quanto siate emozionati per il nostro gioco!», ha dichiarato il team di sviluppo nel post.

Il rapido raggiungimento dei due milioni di copie vendute testimonia non solo la qualità del prodotto, ma anche l'esistenza di un pubblico affamato di esperienze cooperative significative, capaci di combinare gameplay innovativo e narrazione coinvolgente.

Come ho detto già in un'altra occasione, il successo di un videogioco come Split Fiction è un segnale importantissimo per l'industria, e la speranza è che non venga ignorato dagli addetti ai lavori.

Parte del successo risiede probabilmente anche nell'offerta del Pass Amico, che permette a chiunque possieda il gioco di condividere l'esperienza con un altro giocatore senza che quest'ultimo debba acquistare una copia separata.

Un elemento che ha portato a convincere i giocatori a dare una possibilità a un gioco che, in ogni caso ha delle qualità innegabili. Come abbiamo scritto nella nostra recensione, infatti, Split Fiction è «un viaggio tra mondi strabilianti, un gameplay che si reinventa in continuazione e un'esperienza cooperativa che brilla soprattutto se giocata con la persona giusta».

Il successo di It Takes Two è stato un altro elemento che ha portato molti giocatori a interessarsi a Split Fiction, che potrebbe seguire il suo predecessore anche in termini di numeri. Fares ha infatti aggiornato riguardo le vendite di It Takes Two che sono diventate davvero notevoli.