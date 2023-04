Diablo 4, ecco i requisiti minimi e raccomandati ufficiali

Diablo 4, il nuovo capitolo della celebre saga action RPG Blizzard amata da milioni giocatori di tutto il mondo, si avvicina alla release.

Il successore del discusso Diablo III (trovate la Eternal Collection su Amazon) si sta preparando al debutto, dopo una gestazione lunga e perigliosa.

Dopo aver scoperto la data ufficiale della beta pre-lancio, è ora il turno di scoprire nel dettaglio le specifiche tecniche della versione PC.

Via GameSpot, i requisiti minimi e le specifiche raccomandate di Diablo 4 rivelano se la vostra configurazione di gioco per PC sarà in grado di eseguire il gioco senza problemi.

Questi vanno dalle specifiche minime consigliate per far girare il gioco in maniera accettabile fino a quelle necessarie per far girare il tutto con impostazioni "Ultra 4k".

Requisiti di sistema per Diablo 4

Impostazioni per l'esecuzione di Diablo 4 a risoluzione nativa 1080p/risoluzione di rendering 720p, impostazioni grafiche basse e 30fps.

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon R9 280

DirectX: versione 12

Archiviazione: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Internet: Connessione a banda larga

Impostazioni per eseguire Diablo 4 a una risoluzione di 1080p, impostazioni grafiche medie e 60fps.

OS: 64-bit Windows 10 versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i5-4670K o AMD Ryzen 1300X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 470

DirectX: versione 12

Storage: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Internet: Connessione a banda larga

Impostazioni per eseguire Diablo 4 a una risoluzione di 1080p, impostazioni grafiche elevate e 60fps.

OS: 64-bit Windows 10 versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 2700X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: versione 12

Archiviazione: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Internet: Connessione a banda larga



Impostazioni per eseguire Diablo 4 a risoluzione 4K, impostazioni grafiche ultra e 60fps.

OS: 64-bit Windows 10 versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 32 GB DI RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series per DLSS3 completamente supportato o AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: versione 12

Storage: SSD con 90 GB di spazio disponibile

Internet: Connessione a banda larga

Blizzard fa notare che, sebbene Diablo 4 possa essere eseguito su macchine al di sotto delle specifiche raccomandate (comprese quelle che non dispongono di SSD o che utilizzano GPU integrate), l'esperienza di gioco potrebbe risultare significativamente ridotta.

Dopo aver già confermato che il titolo è entrato in fase Gold e non riceverà alcun rinvio — svelando anche un bundle a tema con Xbox Series X — non ci resta che attendere il lancio per il 6 giugno prossimo.