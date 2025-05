Ora potete provare gratis un gioco che sfida le vostre capacità di deckbuilding

Il team italiano RuneHeads, già apprezzato per i suoi lavori precedenti Fall of Light e Conglomerate 451, ha nuovamente attinto al suo ingegno per dare vita a un videogioco: si chiama Journey to the Void ed è un ambizioso deckbuilder roguelike in arrivo la prossima estate.

Se però volete ingannare queste settimane di attesa, sappiate che ora potete provarlo gratis su Steam a questo indirizzo.

Ambientato in un mondo corrotto e sull’orlo della rovina, Journey to the Void propone una formula che mescola strategia, generazione procedurale e – ed è la parte che trovo personalmente più intrigante – la possibilità di affrontare delle scelte morali.

Ogni partita inizia con la selezione di un eroe unico — a sua volta generato proceduralmente — e di una regione elementale da cui partire. Da lì, il viaggio prosegue attraverso 25 arene e 8 biomi distinti, affrontando oltre 100 tipi di nemici, inclusi 10 boss dal design esclusivo.

La demo offre quella che si rivela essere già una porzione generosa del contenuto, con 2 biomi, 5 arene, più di 50 carte e oggetti da collezionare, oltre 40 nemici e oltre 40 decisioni con snodi narrativi che potranno influenzare l’andamento delle partite.

Una delle particolarità più intriganti del gioco è proprio l’impatto delle scelte morali, in grado di alterare in modo permanente le regioni visitate e di modificare anche le run future.

Come spiegato dagli sviluppatori, il gameplay premia la costruzione strategica del mazzo e la personalizzazione del proprio eroe, che può migliorare statistiche come Costituzione, Risonanza o Intelligenza per adattarsi a diversi stili di gioco e permettervi di esprimere il vostro stile di gameplay al meglio.

Non solo, però: anche gli scenari, con i loro elementi, possono avere un'influenza sull'approccio da adottare.

«Più che essere una semplice decorazione, gli otto diversi biomi elementali del gioco influenzano il modo in cui determinate carte e abilità si comportano. Dalle roventi terre del fuoco alla tundra ghiacciata, dovrai costruire il tuo mazzo per sfruttare al meglio gli otto elementi» hanno aggiunto gli autori, in merito alle possibilità strategiche che Journey to the Void mira a offrire.

In attesa della release, allora, potete già iniziare a misurarvi con la costruzione del vostro deck: la demo è gratis su Steam. Per tenervi informati, potete anche seguire RuneHeads su Bluesky e YouTube.