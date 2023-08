Ora è possibile giocare GTA V su uno smartwatch

Queste notizie sono dedicate solitamente a DOOM, ma stavolta è GTA V ad essere giocabile sulle cose più improbabili, come uno smartwatch.

Precisamente un Kosmet Prime 2 (lo trovate su Amazon), che un content creator ha deciso di rendere la sua console preferita per gicoare Grand Theft Auto V.

Il tutto grazie al cloud di Xbox, che Microsoft lancerà completamente nel 2024 ma le cui sperimentazioni stanno iniziando adesso per gli iscritti al programma Xbox Insider.

L'esperimento riportato da Gamespot è una delle possibilità più estreme per poter giocare ai videogiochi di Xbox dovunque e in ogni momento.

Ma la notizia è che il tentativo è stato fatto già due anni fa dal canale Cloud Gaming Xtreme, che già all'epoca sperimentava con il cloud.

Come potete vedere dal tutorial qui sopra, il content creator accoppia il proprio controller Xbox con lo smartwatch tramite Bluetooth. Quindi apre l'app di Xbox Game Pass tramite Chrome sullo smartwatch, seleziona il gioco è inizia a giocare.

Certo non è il modo migliore, né il più comodo, di poter giocare a GTA V, anche perché lo schermo circolare dello smartwatch taglia praticamente più della metà della visuale. Tra l'altro è possibile integrare anche i comandi touch tramite lo schermo del device, ma forse non fa altro che rendere ancora più complicato il tutto.

In futuro il cloud gaming sarà sicuramente qualcosa di molto curioso da integrare nelle nostre attività di videogiocatori. Magari su schermi leggermente più grandi.

Phil Spencer l'ha considerata come una grande opportunità, ovviamente:

«Vogliamo essere in grado di offrire Xbox e contenuti sia da noi che dai nostri partner di terze parti su qualsiasi schermo in cui qualcuno vorrebbe giocare. Oggi non possiamo farlo sui dispositivi mobili, ma vogliamo costruire qualcosa in un mondo che pensiamo arriverà dove questi dispositivi saranno aperti a tutti.»