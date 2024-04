Ora Baldur’s Gate 3 ha ufficialmente vinto tutto quello che poteva vincere

Baldur's Gate 3 ha vinto tantissimi premi nell'ultimo anno e mezzo, e continua a vincerne altri, e ora il capolavoro di Larian Studios si è guadagnato un altro "premio" per tutti i premi che ha vinto.

Come riporta Kotaku, infatti, Baldur's Gate 3 è il primo videogioco a vincere tutti i premi come "miglior gioco dell'anno" in una singola... annata, appunto.

Nella giornata di ieri il titolo di Larian ha vinto altri premi ai BAFTA 2024, portandosi a casa un'altra manciata di riconoscimenti.

Baldur's Gate 3 è riuscito a portarsi a casa ben 5 premi, riuscendo a vincere anche un'importante "doppietta": oltre al GOTY di BAFTA ha infatti conquistato l'EE Player's Choice Award, ovvero l'unico premio che viene assegnato direttamente dal pubblico. Le altre categorie in cui è riuscito a trionfare sono state Narrazione, Musica e miglior attore di supporto, grazie alla performance di Andrew Wincott nei panni del diavolo Raphael.

Con la vittoria di ieri, il titolo si è assicurato tutti e cinque i principali "Game of the Year" del mondo dei videogiochi.

Baldur's Gate 3 ha vinto infatti il premio come miglior gioco dell'anno nelle seguenti manifestazioni:

Golden Joystick Awards

The Game Awards

D.I.C.E. Awards

Game Developer Choice Awards

BAFTA

Da quando esistono questi premi, con i The Game Awards di Geoff Keighley che hanno esordito per la prima volta nel 2014, nessun gioco prima del titolo Larian è riuscito ad ottenere la cinquina completa.

Nonostante un 2023 che ha visto videogiochi del calibro di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon), Baldur's Gate 3 ha raggiunto dei risultati impensabili anche quando abbiamo cominciato a cpaire il grande valore del titolo di Larian.

Di certo ora il team si ritrova in una posizione davvero scomoda, perché le aspettative per il prossimo titolo (che uscirà in accesso anticipato ancora una volta) saranno altissime visti i premi ricevuti.