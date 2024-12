Oltre 200 siti, anche videoludici, finiranno "dentro" ChatGPT

Il mondo della comunicazione e dell'informazione è stato travolto da ChatGPT, il chatbot di OpenAI diventato centrale in molte delle discussioni relative all'intelligenza artificiale, e ora oltre 200 siti anche di videogiochi finiranno nel database dell'algoritmo.

Future, colosso dei media che comprende siti come PC Gamer, Edge, Games Radar, e oltre 200 altri tra cui Marie Claire,TechRadar, Tom’s Guide e Cycling Weekly, ha iniziato una collaborazione strategica con OpenAI per integrare i contenuti dei siti all'interno di ChatGPT.

L'editore è anche responsabile del PC Gaming Show per intenderci, che è supportato proprio dalle realtà editoriali verticali di cui sopra.

Questa iniziativa mira a portare il giornalismo di Future a nuovi pubblici, garantendo trasparenza grazie all’attribuzione e ai link agli articoli originali. L’obiettivo è migliorare l’esperienza di ChatGPT, offrendo contenuti specialistici e aggiornati ai suoi utenti.

La collaborazione segna un passo avanti nell’adozione dell’intelligenza artificiale da parte di Future, che già utilizza gli strumenti di OpenAI per ottimizzare funzioni interne come vendite, marketing ed editoria.

Jon Steinberg, CEO di Future, ha dichiarato:

«La nostra partnership con OpenAI ci aiuta a raggiungere questo obiettivo espandendo la gamma di piattaforme in cui vengono distribuiti i nostri contenuti. [...] Future è orgogliosa di essere all'avanguardia nell'implementazione dell'intelligenza artificiale, sia nella creazione di nuovi modi per gli utenti di interagire con i nostri contenuti, sia nel supportare il nostro personale e migliorare la loro produttività.»

A fargli eco è il COO di OpenAI, Brad Lightcap, che dichiara come l'obiettivo dell'azienda sia «aiutare gli editori e i creatori di contenuti a trarre vantaggio dalla tecnologia AI avanzata e ad ampliare la loro portata».

Questa notizia è molto importante, se non altro, per quanto riguarda l'utilizzo giornaliero di ChatGPT che diventerà senz'altro più accurato con tutte queste informazioni sui videogiochi. D'altronde ChatGPT 4.0 è già in grado di creare un videogioco in 60 secondi, e raccontarli sarà senz'altro più semplice.