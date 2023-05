Offerte Eneba: sconti fino all'80% su tantissimi giochi!

Eneba è uno store online che si concentra sulla vendita di chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. La sua offerta comprende anche molti titoli recenti a prezzi sorprendenti, con la possibilità di sfruttare sconti fino all'80%,

Ad esempio, per soli 4€ potete acquistare la versione PC di Doom. Sviluppato da id Software e pubblicato da Bethesda Softworks, Doom è il reboot della celebre serie iniziata nel 1993 e rappresenta una rivisitazione moderna delle meccaniche di gioco classiche che hanno reso famoso il franchise.

Advertisement

Su Marte, vestirete i panni del Doom Slayer, un guerriero senza pietà con un unico obiettivo: eliminare le orde di demoni che hanno invaso la stazione di ricerca dell'Union Aerospace Corporation (UAC). Con un arsenale di armi potenti e devastanti, tra cui fucili al plasma, lanciarazzi e la mitica motosega, dovrete combattere attraverso livelli infestati da creature infernali e risolvere enigmi per progredire nella storia. Oltre alla campagna per giocatore singolo, Doom include anche un componente multiplayer e un editor di livelli chiamato SnapMap, che permette ai giocatori di creare e condividere mappe personalizzate e modalità di gioco con la comunità.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che “DOOM è uno sparatutto incredibilmente violento, cruento, a tratti spietato, tanto per i vostri avversari che per il vostro stesso alter ego, ma tutti questi aggettivi vedono il proprio compimento in quella che è l’accezione positiva di ogni termine. Perché la forza di Bethesda è stata quella di declinare un titolo dei primissimi anni ’90 in una meccanica odierna, capace di appassionare i più giovani, ma anche i videogiocatori più esperti, sfruttando la prontezza dei riflessi e la capacità di rispondere tempestivamente a quelli che sono gli impulsi che arriveranno dall’arena“.

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

Eneba è una scelta ideale per coloro che cercano una vasta selezione di giochi per console e PC a prezzi competitivi, offrendo anche la comodità di acquistarli online e riceverli sotto forma di chiave digitale. Il catalogo completo può essere consultato tramite il link fornito in calce, seguendo il quale potrete trovare una vasta scelta di giochi per console e PC, così come altri prodotti digitali come software e abbonamenti. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.