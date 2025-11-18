Il periodo delle festività natalizie si avvicina e Sony Interactive Entertainment ha preparato una raffica di sconti che renderanno felici i giocatori di tutto il mondo.

A partire dal 21 novembre, PlayStation lancia la sua offensiva promozionale per il Black Friday, con riduzioni significative su console, accessori, giochi e abbonamenti al servizio PlayStation Plus.

La protagonista indiscussa delle promozioni è senza dubbio la console PS5, disponibile in diverse configurazioni scontate. Gli utenti americani potranno acquistare la PS5 Digital Edition da 825GB nel bundle Fortnite Flowering Chaos a 399,99 dollari, mentre la versione standard da 1TB dello stesso bundle sarà proposta a 449,99 dollari.

Entrambe le confezioni includono contenuti esclusivi per il popolare battle royale e 1.000 V-Bucks, la valuta virtuale del gioco. In alcune regioni selezionate, PlayStation applica uno sconto diretto di 100 dollari sia sulla versione standard che su quella Digital Edition, rendendo l'acquisto ancora più conveniente per chi cerca prestazioni di nuova generazione senza fronzoli aggiuntivi.

Non manca l'attenzione verso i giocatori più esigenti, quelli che cercano la massima qualità visiva e prestazionale. Anche la PS5 Pro, il modello di punta della famiglia PlayStation lanciato per offrire un'esperienza grafica superiore, beneficia di una riduzione di 100 dollari sul prezzo di listino.

Questa mossa strategica di Sony mira a rendere più accessibile la versione premium della console, che rappresenta il vertice tecnologico per chi desidera sfruttare al massimo i titoli di ultima generazione con frame rate elevati e risoluzione ottimale.

Sconti fino a 100 dollari su console e periferiche premium

L'universo degli accessori PlayStation riceve un trattamento altrettanto generoso. Il visore per la realtà virtuale PlayStation VR2 vede il suo prezzo scendere di 100 dollari, una riduzione sostanziale che potrebbe convincere molti indecisi a tuffarsi nel mondo delle esperienze immersive.

Anche PlayStation Portal, il lettore remoto che consente di giocare in streaming ai titoli PS5 su uno schermo portatile dedicato, viene proposto con uno sconto di 20 dollari. Le cuffie wireless Pulse Elite e gli auricolari Pulse Explore beneficiano rispettivamente di riduzioni di 20 e 30 dollari, mentre i controller DualSense standard, il modello Edge per i giocatori professionisti e l'Access controller per l'accessibilità vedono tagli di prezzo compresi tra i 20 e i 30 dollari.

Il catalogo software non rimane escluso dalle promozioni, con PlayStation Store che offrirà sconti fino al 75% su centinaia di titoli digitali per PS5 e PS4. Tra i giochi evidenziati nelle comunicazioni ufficiali figurano alcune delle produzioni più attese e apprezzate degli ultimi tempi: Death Stranding 2: On the Beach, il seguito del controverso capolavoro di Hideo Kojima; Lost Soul Aside, l'action game d'ispirazione orientale; Astro Bot, l'acclamato platform esclusivo; e God of War Ragnarök, l'epopea norrena che ha conquistato critica e pubblico.

Chi sta valutando di sottoscrivere o migliorare il proprio abbonamento a PlayStation Plus troverà condizioni particolarmente vantaggiose durante questo periodo promozionale. I nuovi iscritti nei paesi partecipanti potranno risparmiare fino al 33% sull'abbonamento annuale, mentre gli abbonati attuali che desiderano passare dai livelli Essential o Extra al livello Premium/Deluxe beneficeranno dello stesso sconto del 33% sulla quota rimanente del loro periodo di abbonamento.

Il servizio in abbonamento di Sony rappresenta un valore considerevole, garantendo accesso a un catalogo di centinaia di giochi che include titoli di grande richiamo come The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077, Mortal Kombat 1 e Hogwarts Legacy nei livelli Extra e Premium/Deluxe.

Gli appassionati del merchandising ufficiale troveranno pane per i loro denti visitando PlayStation Gear, la piattaforma dedicata agli articoli di abbigliamento e oggettistica a tema videoludico. Durante il periodo promozionale, l'intero catalogo del sito sarà disponibile con uno sconto del 60% senza necessità di codici promozionali, includendo abbigliamento, articoli per bevande e altri prodotti ispirati a franchise amatissimi come Astro Bot, The Last of Us Part II e God of War Ragnarök. Si tratta di un'occasione ideale per chi cerca regali tematici o desidera celebrare la propria passione videoludica anche al di fuori dello schermo.