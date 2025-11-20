Il Black Friday 2025 di Xbox è ufficialmente iniziato, portando con sé quella che si configura come una delle campagne promozionali più aggressive dell'anno per l'ecosistema Microsoft. Con oltre 1000 titoli in sconto fino al 3 dicembre, l'iniziativa copre praticamente ogni genere e fascia di prezzo, dalle produzioni AAA del 2025 appena uscite ai classici rimasterizzati delle generazioni precedenti.
Tra le offerte più interessanti spiccano i giochi usciti recentemente nel 2025. DOOM: The Dark Ages, il ritorno della storica serie id Software, è già disponibile al 50% di sconto, mentre Indiana Jones and the Great Circle di MachineGames scende del 25%. Anche Warhammer 40,000: Space Marine 2, uno dei successi action del 2025, viene proposto a metà prezzo, rendendolo accessibile a chi ha atteso prima di acquistarlo al lancio.
Il catalogo sportivo riceve tagli drastici che potrebbero interessare gli appassionati di simulazioni atletiche. EA Sports FC 26 e Madden NFL 26 sono entrambi disponibili al 50% di sconto, mentre NBA 2K26 raggiunge addirittura il 55% di riduzione. Particolarmente aggressivo lo sconto su MLB The Show 25, che con l'85% di riduzione si porta sotto i 10€, probabilmente il miglior affare nel segmento sportivo considerando che si tratta di un'uscita 2025.
Per chi cerca RPG e action-adventure di calibro, le opportunità non mancano. Kingdom Come: Deliverance 2 - Royal Edition è disponibile con il 40% di sconto, mentre Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake dell'iconico capitolo Kojima, scende del 30%. Gli appassionati del genere JRPG troveranno interessante Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii al 50% di sconto, continuando l'ottima tradizione di sconti rapidi per la serie Yakuza.
Tra le sorprese più discusse figura Assassin's Creed Shadows, ultimo capitolo della saga Ubisoft ambientato nel Giappone feudale, già scontato del 40% nonostante sia un'uscita di quest'anno. Stessa percentuale di sconto per Monster Hunter Stories Collection, interessante per chi cerca un'alternativa più accessibile alla serie principale Monster Hunter.
Nel segmento shooter e action, oltre al già citato DOOM, troviamo Ready or Not al 20% di sconto (35,99 sterline, 39,99 dollari), il tattico FPS che ha riscosso grande successo sulla community PC, e Dying Light: The Beast, espansione standalone dell'universo Techland, ridotto del 20% a 47,99 dollari/sterline. Per gli amanti delle IP storiche, Gears of War: Reloaded viene proposto a 25,99 con il 35% di sconto.
Per accedere alla selezione completa delle oltre 1000 offerte, i giocatori devono navigare nella sezione "Deals" dell'app Microsoft Store sulla propria console Xbox, cercando specificamente la categoria "Black Friday".
In alternativa, tutte le promozioni sono elencate anche sotto "Xbox Specials". La vendita rimarrà attiva fino al 3 dicembre 2025, offrendo quindi diversi giorni per valutare gli acquisti ed eventualmente sfruttare eventuali aggiunte dell'ultimo minuto tipiche delle campagne promozionali Microsoft.