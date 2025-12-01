I migliori giochi da regalare a Natale con Instant Gaming

Il Natale è alle porte e la redazione è in pieno fermento per selezionare le migliori idee regalo videoludiche da mettere sotto l’albero! Abbiamo preparato per voi una lista di giochi imperdibili, perfetti sia per gli appassionati dei grandi blockbuster sia per chi ama le esperienze più ricercate e originali.

Questi titoli non sono solo tra i più attesi e desiderati del periodo, ma rappresentano regali perfetti per ogni gamer, dai veterani ai nuovi giocatori.

Per offrirvi comodità e consegne rapidissime, abbiamo scelto Instant Gaming come store di riferimento: grazie ai suoi prezzi competitivi e alla consegna immediata dei codici digitali, potrete regalare (o regalarvi!) i vostri giochi preferiti in pochi secondi, senza stress e senza rischi che i pacchi non arrivino in tempo.

Non perdete l’occasione di rendere questo Natale ancora più speciale: ecco i migliori giochi da acquistare su Instant Gaming a prezzi imbattibili!

ARC Raiders

Prodotto in caricamento

ARC Raiders è uno sparatutto cooperativo di tipo “extraction shooter”, sviluppato da Embark Studios. Ambientato in un futuro post-apocalittico, su una Terra devastata da una misteriosa minaccia meccanizzata nota come “ARC”, il gioco propone un mix di azione intensa, sopravvivenza e raccolta di risorse. I giocatori — i “Raider” — si avventurano sulla superficie per recuperare bottino, sopravvivere a macchine letali e a potenziali nemici umani, per poi rifugiarsi nel loro rifugio sotterraneo, chiamato “Speranza”, dove possono creare, riparare e potenziare equipaggiamenti.

Il gioco offre anche un alto grado di personalizzazione del personaggio e dell’equipaggiamento, con la possibilità di sviluppare diversi stili di gioco (ad esempio “Sopravvivenza”, “Mobilità” o “Condizionamento”) e di usare armi e gadget molto vari: dalle armi automatiche o a pompa, fino ad armi energetiche e gadget tattici come trappole, zipline, mine. Se cerchi un gioco cooperativo, dinamico, con ambientazione originale e tensione costante, ARC Raiders è un regalo di Natale perfetto.

Assetto Corsa Rally

Prodotto in caricamento

Assetto Corsa Rally è l’evoluzione “rally” del celebre simulatore di guida, pensato per gli amanti delle quattro ruote che desiderano vivere esperienze di guida realistica su terreni accidentati.

Il gioco offre una fisica di guida avanzata, con modelli di sospensioni, grip e dinamiche delle auto curatissime, capaci di restituire la sensazione di trovarsi su sterrato, ghiaia o asfalto scivoloso. Per chi ama mettere alla prova riflessi e precisione, Assetto Corsa Rally è un’opzione praticamente perfetta.

La varietà di auto e percorsi rally, insieme alla possibilità di personalizzare setup di guida e di competere in modalità singola oppure multiplayer, lo rende un regalo ideale per gli appassionati di motorsport simulativi o per chi sogna di guidare auto da rally con la massima fedeltà. Consigliato a chi cerca realismo e sfide alla guida, oppure a chi ama competere cercando il limite in ogni curva.

EA Sports FC 26

Prodotto in caricamento

EA Sports FC 26 è il nuovo capitolo dedicato al calcio virtuale, erede spirituale dell’ormai conclusa saga FIFA. Con grafica di nuova generazione, animazioni fluide e meccaniche di gioco profonde, FC 26 porta in campo un’esperienza pensata per soddisfare tanto i giocatori occasionali quanto i veri appassionati competitivi.

Include un’ampia selezione di squadre e campionati ufficiali, modalità di gioco per tutti i gusti (dalla carriera, al multiplayer online, passando per sfide tra amici) e un gameplay che punta su realismo, reattività e strategia.

È perfetto per giocare in famiglia, con amici o in competizioni online, e rappresenta un regalo infallibile per chi ama il calcio e desidera vivere l’intensità delle partite ovunque. Se cerchi un titolo “sicuro” e universale per Natale, FC 26 è da considerare seriamente.

Stellar Blade

Prodotto in caricamento

Stellar Blade è un action in terza persona a sfondo sci-fi, con combattimenti dinamici, boss fights intense e ambientazioni suggestive. Chi ama l’azione frenetica e le ambientazioni futuristiche troverà in questo titolo un’esperienza molto coinvolgente.

Il giocatore veste i panni di una guerriera pronta a esplorare mondi devastati, affrontando nemici letali e svelando misteri oscuri. Le meccaniche di gioco puntano su riflessi, tempismo e una buona dose di strategia: ogni combattimento può richiedere approcci differenti, e la sfida rimane alta fino alla fine.

Stellar Blade è l’ideale per chi ama giochi di azione tecnici, con ritmo serrato, e con una storia capace di trasportare in ambientazioni ricche e distopiche. Consigliato a fan di action e thriller sci-fi, a chi cerca adrenalina e avventura.

Call of Duty: Black Ops 7

Prodotto in caricamento

Call of Duty: Black Ops 7 rappresenta l’ultimo capitolo di una delle saghe FPS più amate e longeve di sempre. Con una campagna narrativa intensa, modalità multiplayer aggiornate e supporto post-lancio ricco, Black Ops 7 punta a conquistare sia i veterani del genere che chi cerca un’esperienza adrenalinica e competitiva.

Il gioco si distingue per le sue mappe ben studiate, un arsenale ricco e bilanciato, modalità classiche e nuove varianti, e una curva di apprendimento che lascia spazio sia ai giocatori occasionali sia ai più competitivi. Inoltre, con l’arrivo della Stagione 1, e con tanti contenuti come nuove mappe, armi ed eventi, il gioco promette di restare vivo e frequentato per molto tempo. Perfetto per gli amanti degli FPS e per chi sogna intense sfide multiplayer con amici o online.

Battlefield 6

Prodotto in caricamento

Battlefield 6 torna con la sua formula di guerra su larga scala: mappe vastissime, veicoli, distruzioni ambientali e scontri tattici su larga scala. Se vuoi vivere l’esperienza di un vero conflitto moderno, questo titolo non delude.

Il titolo spicca per l’ambizione delle sue battaglie, la varietà di mezzi e armi, e la possibilità di cooperare e competere su scala grande. Battlefield 6 è per chi ama il multiplayer tattico, le dinamiche di squadra reali, e le esperienze di guerra “epiche” con tensostrutture mobili, assalti coordinati e caos controllato. Un regalo top per fan degli sparatutto realisticamente intensi e delle grandi battaglie online.

Killing Floor III

Prodotto in caricamento

Killing Floor III è il terzo capitolo della celebre serie cooperativa survival-horror / shooter contro orde di mostri. Prepara un arsenale di armi devastanti, scegli la tua classe e affronta ondate inarrestabili di nemici mutanti. Il divertimento nasce soprattutto dalla cooperazione tra giocatori, dal ritmo frenetico e dalla tensione costante.

Il gioco punta su adrenalina, caos controllato e una curva di difficoltà che mette alla prova la coordinazione e le scelte tattiche: perfetto per sessioni intense con amici, tra spari, urla, sopravvivenza e lavoro di squadra. Consigliato per gruppi di amici o per chi ama shooter cooperativi arricchiti da horror e azione senza sosta.

Hollow Knight: Silksong

Prodotto in caricamento

Hollow Knight: Silksong è il tanto atteso seguito del cult Metroidvania 2D, ambientato in un universo dark-fantasy pieno di fascino e pericoli. Nei panni di una nuova protagonista, ti troverai a esplorare regni misteriosi, pieni di segreti, nemici sagaci e ambientazioni curate nei minimi dettagli.

Silksong conserva tutto ciò che ha reso grande il predecessore: esplorazione profonda, combattimenti tecnici, atmosfera evocativa e un level design di altissimo livello. Ogni zona invita a essere scoperta, ogni nemico è una sfida, e la storia si svela lentamente attraverso ambientazioni e dettagli. Un regalo perfetto per chi ama le avventure lente ma dense, i videogiochi “con anima” e le esperienze da gustare con calma e attenzione.

Borderlands 4

Prodotto in caricamento

Borderlands 4 continua la tradizione della serie con il suo stile “looter-shooter”: umorismo tagliente, migliaia di armi, ognuna con caratteristiche e stranezze proprie, e un mondo post-apocalittico pieno di missioni, personaggi sopra le righe e caos controllato.

Il gioco è pensato per chi ama muoversi all’interno di universi eccessivi, variegati e pieni di sorprese, e per chi adora combinare il gameplay da sparatutto con elementi da RPG: loot, potenziamenti, costruzione del personaggio e cooperazione con gli amici. Un regalo ideale per chi vuole una dose abbondante di divertimento, ironia e azione in compagnia.

Little Nightmares III

Prodotto in caricamento

Little Nightmares III, uscito il 10 ottobre 2025, è l’ultimo capitolo della saga horror-platform. Protagonisti sono Low e Alone, due amici intrappolati in un mondo inquietante chiamato “The Spiral” o “Il Nulla”, popolato da creature terrificanti e spazi distorti da incubo.

Per la prima volta nella serie, il gioco permette di affrontare l’avventura in co-op online oppure in singolo con un compagno gestito dall’intelligenza artificiale, rendendo l’esperienza perfetta da condividere con un amico.

Il gameplay è una combinazione di esplorazione, puzzles ambientali, meccaniche platform e tensione costante: ogni suono, ogni ombra e ogni mostro possono spaventare. Low e Alone, grazie ai loro strumenti unici (un arco per Low, una chiave inglese per Alone), dovranno collaborare per superare ostacoli, ingranaggi inquietanti e mostri spaventosi. Se cerchi un regalo capace di unire atmosfera, spavento e una storia intensa da condividere, Little Nightmares III è una scelta eccellente.