Il mercato europeo delle console si prepara a vivere un Black Friday particolarmente aggressivo sul fronte PlayStation. Secondo quanto emerso da fonti solitamente attendibili, Sony Interactive Entertainment si appresterebbe a tagliare i prezzi di tutte le varianti di PlayStation 5 con sconti che potrebbero raggiungere i 100 euro.

Una mossa commerciale che assume contorni ancora più significativi considerando la recente storia di rincari che ha caratterizzato la console ammiraglia di Sony negli ultimi anni, con aumenti progressivi che hanno portato alcuni modelli ben oltre il prezzo di lancio originale del 2020.

Le informazioni provengono da billbil-kun, contributor di Dealabs con un curriculum di leak particolarmente accurato nell'anticipare mosse hardware e software di PlayStation.

Stando alle sue rivelazioni, dal 21 novembre i giocatori europei potranno acquistare la PS5 Standard Edition a 449 euro invece dei 549 euro attuali, mentre la Digital Edition scenderebbe a 349 euro dai precedenti 499 euro. Il dato più sorprendente riguarda però la PS5 Pro, che vedrebbe il suo prezzo calare da 799 a 699 euro.

Particolarmente interessante è l'inclusione nell'iniziativa promozionale del bundle Fortnite Flowering Chaos, recentemente annunciato da Sony. Questa edizione speciale, disponibile sia in versione Standard che Digital, manterrà gli stessi prezzi delle console base ma beneficerà anch'essa dello sconto di 100 euro durante il Black Friday.

Il pacchetto include contenuti esclusivi per il battle royale di Epic Games: 1.000 V-Bucks, la skin Florin completa di versione LEGO, oltre a una serie di cosmetici aggiuntivi tra cui zaino, piccone, wrap personalizzato, chitarra, microfono e scarpe.

Prodotto in caricamento

L'aspetto più paradossale di questa operazione commerciale riguarda proprio la Digital Edition. Lanciata in Europa a 399 euro nel novembre 2020, la console completamente digitale ha subito un primo aumento a 449 euro nel 2022, seguito da un ulteriore rincaro a 499 euro nel corso del 2024.

Con lo sconto previsto per il Black Friday, il prezzo scenderebbe quindi a 349 euro, posizionandosi al di sotto del costo iniziale con cui Sony aveva introdotto il modello sul mercato quattro anni fa. Una situazione che evidenzia quanto complessa sia stata la gestione dei prezzi della console nella regione europea.

La strategia di Sony per questo Black Friday appare chiaramente orientata a massimizzare la penetrazione della base installata di PS5 in vista della stagione natalizia, sfruttando un lineup di esclusive recenti come Ghost of Yōtei.

La riduzione temporanea dei prezzi potrebbe inoltre aiutare a mitigare le critiche ricevute per i ripetuti aumenti tariffari, particolarmente sentiti dalla community europea che ha visto lievitare progressivamente il costo d'ingresso nell'ecosistema PlayStation nell'arco di pochi anni.

Resta ora da attendere la conferma ufficiale da parte di Sony Interactive Entertainment, che tipicamente annuncia le proprie iniziative promozionali per il Black Friday con qualche giorno di anticipo rispetto all'avvio effettivo degli sconti.