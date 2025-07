Una nuova e intrigante mod è arrivata per Oblivion Remastered, ed è pensata in particolare per gli amanti dello stealth e delle atmosfere oscure.

Si chiama Sinister Relics ed è l’ultima creazione del modder Pandreya, che propone un’esperienza narrativa completamente inedita, costruita attorno a reliquie maledette, infiltrazioni silenziose e una fazione segreta dell’Impero tutta da scoprire.

È un’aggiunta gratuita e perfettamente integrata nel mondo del gioco (l'origjnale lo trovate su Amazon), e vale assolutamente la pena provarla.

In Sinister Relics (scaricabile gratis qui), il giocatore entra a far parte di un’organizzazione imperiale segreta, scalando sette ranghi enigmatici all’interno di un culto votato al caos e al potere delle reliquie oscure.

Il cuore della mod ruota attorno all’utilizzo di oggetti maledetti da piazzare furtivamente sugli NPC: ogni artefatto genera effetti imprevedibili, che vanno da allucinazioni e comportamenti bizzarri fino a conseguenze più tragiche.

Il tutto è legato a un diario “vivente” che si aggiorna dinamicamente man mano che il giocatore scopre i segreti dietro ogni reliquia.

Il contenuto non si limita però al gameplay stealth. Le missioni, strutturate in più fasi, includono enigmi ambientali, dialoghi ramificati e decisioni morali complesse.

Alcuni avversari sono dotati di abilità uniche, come incantesimi di silenzio o poteri caotici, offrendo sfide decisamente fuori dagli schemi classici del gioco base. Non mancano poi nuove armature – come il set di Ciphersteel, che si potenzia con il progresso del giocatore – e oggetti originali come lo staff Voltagrim.

La narrazione è arricchita da personaggi ben scritti, come Serina Varro e Aranos Liric, che offrono dialoghi approfonditi e missioni secondarie con un forte taglio ruolistico. Ogni elemento della mod è stato progettato per armonizzarsi con il mondo e la lore di Oblivion Remastered, garantendo un’esperienza immersiva e coerente.

Sinister Relics è disponibile ora e rappresenta un must per chi cerca qualcosa di diverso nella regione di Cyrodiil. E non è certo l'unica mod degna di nota del gioco.