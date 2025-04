Anche Ghost of Yotei avrà il suo "Gwent", a quanto pare

Sony e Sucker Punch hanno svelato nelle scorse ore tanti nuovi dettagli per Ghost of Yotei, l'atteso successore di Ghost of Tsushima, confermandone anche la data d'uscita ufficiale.

Adesso sappiamo che l'avventura di Atsu sarà disponibile dal 2 ottobre 2025, ma anche che includerà un open world potenzialmente più ricco rispetto a quanto proposto in Ghost of Tsushima (potete recuperarlo su Amazon, se interessati).

Come segnalato da Game Rant, gli sviluppatori hanno infatti confermato anche l'introduzione di quello che viene ritenuto un "gioco di abilità" con cui potremo divertirci nel corso dell'avventura, un po' come era possibile fare con il Gwent di The Witcher 3.

Questa interessante attività secondaria si chiama "zeni hajiki": i giocatori che acquisteranno l'edizione da collezione avranno a disposizione un portamonete fisico con le relative istruzioni per divertirsi anche nella vita reale.

Pur non essendo stato mostrato nel dettaglio, possiamo dunque immaginare che questo minigioco ci richiederà di utilizzare le monete a nostro vantaggio: potrebbe essere ispirato a un gioco giapponese per bambini chiamato ohaijiki, nel quale ci si sfida proprio con lanci di monete.

Probabilmente non ci saranno strategie per creare mazzi overpowered come accadeva nel Gwent, ma l'idea sembrerebbe essere quella di proporre un minigioco che metta a prova le nostre capacità e che possa servire come pausa tra una missione e l'altra.

Ovviamente non sappiamo ancora di preciso come sarà implementato il tutto, ma si tratta comunque di una piccola dimostrazione della volontà di Sucker Punch di proporre un'esperienza più coinvolgente rispetto al suo passato.

Attendiamo ovviamente le prossime settimane per saperne di più, magari anche per capire quale sarà davvero la figura del lupo: un animale che appare evidentemente centrale per il personaggio di Atsu.

Alcuni utenti immaginano che possa prendere il posto del vento guida di Jin Sakai, apparendo come una manifestazione in grado di guidare la protagonista sulla retta via.