Nuovo appuntamento per Star Wars Outlaws, è ufficiale!

Ve l'avevamo detto poco fa ed effettivamente Ubisoft sembra aver confermato i nostri sospetti: Star Wars Outlaws riceverà il suo primo story trailer tra pochissimi giorni.

Dopo la nuova classificazione ricevuta qualche giorno fa, il prossimo titolo di Ubisoft ambientato nella saga cinematografica di battaglie intergalattiche più famosa di sempre mostrerà di che pasta è fatto.

Il 9 aprile alle ore 18:00 italiane verrà pubblicato il primo story trailer di Star Wars Outlaws che si concentrerà... sulla storia.

Con una premiere su YouTube fissata senza troppa fanfara, Ubisoft ha dato l'appuntamento a tutti i giocatori per saperne di più sull'atteso titolo.

Qui sotto trovate il video:

Per la prima volta sapremo con esattezza tutti i dettagli della narrativa di Star Wars Outlaws, così da capire che tipo di avventura stellare potremmo aspettarci.

C'è in ogni caso la descrizione aggiornata a darci una mano:

«Vivi il primo gioco Star Wars a mondo aperto, ambientato tra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Esplora pianeti distinti in tutta la galassia, sia iconici che nuovi. Rischia tutto nei panni di Kay Vess, una canaglia emergente in cerca di libertà e di mezzi per iniziare una nuova vita, insieme al suo compagno Nix. Combatti, ruba e sconfiggi i sindacati criminali della galassia unendoti ai più ricercati della galassia.»