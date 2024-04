Star Wars Outlaws non è scomparso, ci sono novità

È passato un po' di tempo dall'annuncio di Star Wars Outlaws e, visto il silenzio che c'è stato intorno al titolo di Ubisoft, potrebbero emergere alcuni pensieri oscuri nelle menti dei giocatori. Per fortuna ci sono dei piccoli aggiornamenti.

Come riporta Gamingbolt, Star Wars Outlaws potrebbe presto svelare la sua data di uscita perché è arrivata la rituale classificazione da parte delle agenzie autorizzate alla valutazione dei videogiochi.

Dopo le valutazioni in Corea del Sud e Australia, il titolo di Massive Entertainment è stato valutato in Brasile. Per quanto riguarda i contenuti, si afferma che il titolo è «non consigliato ai bambini di età inferiore a 14 anni». Non ci sono dettagli specifici riguardo al suo contenuto al di fuori di "Violenza", ma non ci aspettiamo di certo che un videogioco come Star Wars possa sconvolgere più di tanto i giovani.

Per quanto riguarda il periodo di uscita c'era già stata una fuga di notizie qualche tempo fa, prontamente tamponata da Disney a testimonianza del fatto che la data proposta dal comunicato dei parchi Disney era abbastanza vicina a quella definitiva.

Star Wars Outlaws è in ogni caso in sviluppo per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Ambientato tra L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, la storia vedrà protagonista la canaglia Kay Vess che orchestra una massiccia rapina nell'Orlo Esterno.

Star Wars Outlaws promette di essere un'esperienza davvero in linea con le atmosfere più "ribelli" della saga, con un feeling da Rogue One (potete recuperare il film su Amazon), visto che i giocatori dovranno interpretare i panni di una scavezzacollo vera e propria.

Un videogioco che effettivamente portemmo dover prendere sul serio, stando alle altre classificazioni emerse nelle ultime settimane, per altro.

Chissà che l'annuncio definitivo della data di uscita di Star Wars Outlaws non possa arrivare al prossimo Ubisoft Forward 2024, annunciato nella giornata di oggi.