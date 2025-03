Nuovi licenziamenti per Eidos-Montréal, ma i videogiochi sono in salvo (forse)

Nuovi licenziamenti per Eidos-Montréal, che l'azienda ha comunicato poco fa su X.

Si tratta di una nuova ondata, che segue quella di qualche tempo fa, precisamente all'inizio dello scorso anno in cui abbiamo scoperto che c'era un Deus Ex in sviluppo che è stato ovviamente cancellato.

La situazione di Deus Ex non si dovrebbe ripetere, almeno da quanto specificato nella giornata di oggi dall'azienda.

Ecco quanto detto da Eidos-Montréal sui social network:

«Oggi abbiamo informato il nostro staff di studio che licenzieremo fino a 75 preziosi membri, poiché uno dei nostri mandati sta per concludersi. Non è un riflesso della loro dedizione o delle loro competenze, ma sfortunatamente non abbiamo la capacità di riassegnarli completamente ai nostri altri progetti e servizi in corso. Questi esperti molto talentuosi e altamente qualificati entreranno nel mercato del lavoro e stiamo lavorando per supportarli in questa transizione. Eidos-Montréal rimane impegnata a realizzare gli altri progetti attualmente in fase di sviluppo.»

Ovviamente è difficile accogliere con serenità questa notizia, visto quanto accade in maniera abbastanza regolare nel mondo dei videogiochi, e quanto accaduto già in passato con la stessa azienda.

Insieme a Crystal Dynamics, per altro, Eidos aveva in produzione una quantità considerevole di progetti AAA da qui ai prossimi anni. Immagino ci saranno altri aggiornamenti in questo senso, nella speranza che non ci siano cancellazioni da qui al 2028.

Per altro la stessa Crystal Dynamics aveva annunciato, giusto qualche giorno fa, l'ennesima ondata di licenziamenti. Non è la prima volta che entrambe le aziende annunciano misure del genere, e a questo punto non è facile essere pienamente ottimisti riguardo i videogiochi in sviluppo.