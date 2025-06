Si è da poco conclusa l’edizione 2025 degli Italian Video Game Awards, l’evento che celebra le eccellenze italiane nel panorama videoludico.

Anche quest’anno la cerimonia ha visto protagonisti alcuni tra i migliori studi e professionisti del settore, con premi che riconoscono qualità, innovazione e impatto culturale.

Ecco l’elenco completo dei vincitori di quest'anno:

Outstanding Individual Contribution: Marco A. Minoli (Slitherine)

Marco A. Minoli (Slitherine) Outstanding Italian Company: Stormind Games

Stormind Games Best Italian Debut Game: Gambit Shifter (Volcanite Games)

Gambit Shifter (Volcanite Games) Outstanding Art: Enotria: The Last Song (Jyamma Games)

Enotria: The Last Song (Jyamma Games) Outstanding Experience: While We Wait Here (Bad Vices Games)

While We Wait Here (Bad Vices Games) Community Spotlight Award: Enotria: The Last Song (Jyamma Games)

Enotria: The Last Song (Jyamma Games) Best Italian Game: A Quiet Place: The Road Ahead (Stormind Games)

Tra i principali protagonisti della serata troviamo Stormind Games, che si è aggiudicata ben due riconoscimenti.

Oltre al prestigioso premio come Miglior Gioco Italiano per A Quiet Place: The Road Ahead (che trovate su Amazon), il team ha anche ottenuto quello di Outstanding Italian Company, grazie alle sue recenti produzioni e alle collaborazioni di rilievo, come quella con Hangar 13 e 2K Games per Mafia: Terra Madre.

Importante anche il successo di Enotria: The Last Song, l’originale action RPG di Jyamma Games ispirato alla cultura italiana e influenzato dai soulslike, che ha conquistato il pubblico e la critica vincendo due premi: Outstanding Art e Community Spotlight Award.

Da segnalare anche il debutto di Gambit Shifter di Volcanite Games, che ha ottenuto il riconoscimento come miglior esordio, mentre While We Wait Here si è distinto per la sua esperienza narrativa coinvolgente, portando a casa il premio per Outstanding Experience.

Per concludere, Marco A. Minoli di Slitherine è stato premiato per il suo contributo individuale straordinario all’industria italiana del videogioco.

Insomma, una serata che ha celebrato con orgoglio la creatività e la passione degli sviluppatori italiani, sempre più protagonisti sulla scena internazionale.