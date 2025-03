Altri licenziamenti in casa Crystal Dynamics

La crisi del settore videoludico colpisce ancora una volta gli sviluppatori, questa volta è Crystal Dynamics a dover ridimensionare il proprio organico.

Lo studio noto per la serie Tomb Raider (che trovate su Amazon) ha annunciato il licenziamento di 17 dipendenti, giustificando la decisione come un passo necessario per allinearsi alle attuali esigenze aziendali e garantire il successo futuro dello studio.

La software house ha assicurato che questa ristrutturazione non avrà impatti sui progetti attualmente in sviluppo, inclusi il reboot di Perfect Dark e il nuovo capitolo della saga di Lara Croft, ma lascia comunque l'amaro in bocca in un settore già duramente provato da numerosi tagli.

In un comunicato diffuso sui social media, Crystal Dynamics ha voluto sottolineare come la scelta di procedere con i licenziamenti non sia stata presa alla leggera.

«Questo passo era necessario per allineare meglio le nostre attuali esigenze aziendali e il futuro successo dello studio», ha dichiarato la società, precisando che la decisione «non riflette in alcun modo la dedizione o le capacità delle persone coinvolte».

Per i dipendenti colpiti dalla misura, l'azienda ha predisposto pacchetti di transizione e supporto nella ricerca di nuove opportunità lavorative. È importante notare come Crystal Dynamics abbia voluto rassicurare la comunità di giocatori affermando che «questo cambiamento non altera i nostri attuali piani di progetto», mantenendo quindi intatti gli impegni presi per i titoli in sviluppo.

Non è la prima volta che Crystal Dynamics si trova costretta a ridurre il proprio personale. Lo scorso settembre 2023, lo studio aveva già licenziato dieci persone in una precedente tornata di tagli. Questi ridimensionamenti si inseriscono in un contesto più ampio di ristrutturazione all'interno di Embracer Group, la società madre che ha acquisito Crystal Dynamics nel 2022.

Nonostante le turbolenze, Crystal Dynamics rimane impegnata su due fronti di sviluppo di alto profilo. Da una parte, lo studio sta collaborando con The Initiative al reboot di Perfect Dark, titolo molto atteso che riporterà in vita la celebre spia di casa Microsoft.

Dall'altra, il team è al lavoro su un nuovo capitolo della saga di Tomb Raider, ancora avvolto nel mistero ma che promette di espandere ulteriormente le avventure dell'iconica Lara Croft.

La speranza è che questa ristrutturazione possa effettivamente portare a una maggiore stabilità per uno studio che ha segnato la storia del videogioco con le sue produzioni. L'abbraccio va in ogni caso alle persone colpite dai tagli.