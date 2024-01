C'era un Deus Ex in sviluppo ma è stato ucciso: licenziati quasi 100 sviluppatori

Deus Ex stava effettivamente per tornare sulle scene, a quanto pare, ma Embracer ed Eidos-Montreal hanno deciso di terminarlo dopo due anni di sviluppo, licenziando per altri quasi 100 sviluppatori.

Andiamo con ordine, perché le informazioni emerse da Jason Schreier tramite Bloomberg sono molte e sicuramente aumenteranno nelle prossime ore.

Secondo il report iniziale di Schreier, Embracer Group avrebbe calato la mannaia su un nuovo episodio di Deus Ex che era in sviluppo da due anni. In questo contesto, il giornalista ha dichiarato che sarebbero arrivati anche dei licenziamenti di massa proprio per abbattere i costi di questo lavoro.

E, dopo poco dalla pubblicazione del report su Bloomberg, è arrivato un comunicato da Eidos Montreal diffuso anche tramite social:

Con le stesse motivazioni che abbiamo visto ormai tantissime volte durante tutto il 2023 e in questi primi 30 giorni scarsi del 2024, Eidos Montreal ha comunicato di aver licenziato 97 persone a causa degli effetti della pandemia sul tessuto economico che hanno creato un contesto difficile.

Non è neanche la prima volta che succede per Embracer, che già poco tempo fa aveva spiegato ulteriormente i motivi dietro ai tanti licenziamenti.

Il comunicato non cita il progetto legato alla saga di Deus Ex nello specifico, ma andando a ritroso non è la prima volta che si parla di un possibile nuovo titolo.

Nel 2022 si era parlato addirittura di un Deus Ex che sarebbe dovuto andare a sfidare direttamente Cyberpunk 2077 e dare ai videogiocatori l'esperienza cyberpunk definitiva.

In attesa che Embracer possa unire i puntini o meno, Schreier nel suo report afferma che Eidos-Montreal si concentrerà da adesso su un franchise originale. Il progetto cancellato di Deus Ex sarebbe dovuto entrare in produzione entro la fine dell'anno, secondo le fonti vicine al team.

Se volete recuperare la saga di Deus Ex, che plausibilmente non continuerà più a questo punto, potete farlo tramite Amazon al miglior prezzo.