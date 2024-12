Nuove conferme sulla nuova PlayStation portatile: ci sarebbero già prototipi

Nelle scorse giornate è arrivato un report che ha già entusiasmato i fan storici di casa PlayStation: secondo Bloomberg, Sony avrebbe infatti deciso di tornare al lavoro su una nuova console portatile, sulla scia di PSP e della sfortunata PS Vita.

L'intento di Sony sarebbe ovviamente sfidare il dominio di Nintendo, provando a infilarsi allo stesso tempo in un mercato sempre più crescente dei gaming handheld, grazie al successo di Steam Deck.

È plausibile immaginare che le vendite notevolmente superiori alle aspettative di PlayStation Portal possano aver spinto l'azienda in questa direzione: ad oggi ovviamente si tratta solo di un report non commentato dai diretti interessati, sebbene oggi arrivino nuove conferme da altri esperti del settore.

Come segnalato da The Game Post, anche John Linneman ha commentato il report nel corso dell'ultimo podcast di Digital Foundry, confermando non solo di aver sentito le stesse voci, ma ipotizzando che probabilmente ci sarebbero già prototipi in circolazione.

«La cosa interessante è che abbiamo sentito parlare di questa [console] portatile già diversi mesi fa da alcune fonti. Non siamo nel business dei leak, ma trovo interessante che stia iniziando a fare notizia perché ha praticamente confermato ciò che abbiamo sentito e visto sulla sua esistenza in via confidenziale, il che è davvero forte. [...] Questo articolo mi fa ipotizzare che [lo sviluppo] sia più avanzato di quanto immaginassi inizialmente, quindi non sono sicuro di come stia andando: penso che possibilmente ci siano già prototipi in giro».

Sembrerebbe insomma che le prime voci di corridoio siano emerse già diversi mesi prima della pubblicazione del report, il che sembrerebbe confermare che i lavori siano davvero in corso.

L'idea sarebbe realizzare un dispositivo che sia in grado di funzionare come console vera e propria, senza dover dipendere necessariamente da PS5 (che trovate in offerta su Amazon) o dalle funzionalità cloud. Proprio come la già citata Steam Deck, per l'appunto.

In ogni caso, sebbene esistano probabilmente prototipi in giro, la nuova console sarebbe ancora distante alcuni anni dalla pubblicazione vera e propria.

Per il momento, vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni: continuate a seguirci sulle nostre pagine per scoprire le ultime novità al riguardo.