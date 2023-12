Notebook MSI con RTX 4070, ottimo regalo di Natale per gamer, a soli 1.699€!

In questo periodo festivo, se l'idea di regalare o regalarsi un notebook da gaming vi stuzzica, MSI Katana 15 emerge come la scelta vincente. Originariamente a 1.949€, può essere ora vostro per soli 1.699€. Affrettatevi a visitare la nostra sezione dedicata ai regali natalizi e scoprite questa incredibile offerta direttamente su Amazon, con la garanzia di una consegna veloce prima del Natale.

MSI Katana 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Il modello B12VGK-889IT della serie Katana di MSI è una vera gemma per chi cerca prestazioni eccellenti nei giochi più impegnativi e nelle applicazioni di editing. Con il suo processore Intel Core i7 di 12° generazione e la potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, questo laptop non vi deluderà.

Ma c'è di più: la memoria DDR5 assicura una velocità di lettura e scrittura senza pari, essenziale nei momenti di massima azione. E non dimentichiamoci della tastiera RGB a 4 zone, che offre non solo un tocco di personalizzazione ma anche una visibilità ottimale dei tasti in condizioni di luce scarsa.

Questo notebook vanta uno schermo da 15.6" con un refresh rate di 144 Hz, ideale per un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Con uno sconto di 250€, è il momento perfetto per considerare questo notebook come vostro prossimo acquisto, specialmente per la rapida spedizione garantita, un fattore cruciale in questo periodo pre-natalizio.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità! Visitate subito la pagina Amazon del prodotto, scoprite tutte le sue caratteristiche e approfittate dell'offerta prima che le scorte si esauriscano!

Iscriviti ora ad Amazon Prime!

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon