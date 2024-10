Nonostante le smentite, l'ultimo gioco gratis Ubisoft potrebbe morire presto

Di sicuro non è più un mistero che Ubisoft ultimamente non se la stia passando proprio bene: l'azienda sta affrontando un periodo di crisi senza precedenti, anche a causa di diverse produzioni che non hanno rispettato le aspettative.

Una situazione che è diventata ancora più grave dopo l'inaspettato flop di Star Wars Outlaws (lo trovate su Amazon), ma che ha seguito altri lanci deludenti come Skull and Bones e Avatar Frontiers of Pandora, solo per citarne alcuni dei più recenti.

Advertisement

Il publisher è consapevole di aver bisogno di altre fonti di guadagno esterne ad Assassin's Creed — anche se il rinvio di Shadows lascia intendere che anche per la sua saga più iconica ci sono seri problemi — e ha pensato di buttarsi sul mercato dei free-to-play con lo sparatutto xDefiant.

Proprio come accaduto per i titoli citati qui sopra, il service game non sta affatto rispettando le pretese, facendo emergere i primi rumor di un'imminente chiusura.

Ubisoft ha provato a placare le voci, dichiarandosi soddisfatta e intenzionata a investirci ulteriormente, ma stando alle ultime indiscrezioni la situazione potrebbe non essere così rosea come dipinta dal publisher.

Game Rant segnala infatti gli ultimi commenti dell'insider Shaun Weber, secondo cui gli sviluppatori sarebbero alla disperata ricerca di playtester in grado di fornire feedback per risollevare xDefiant.

Pare infatti che il publisher vuole che il suo free-to-play riesca a ottenere molti più giocatori per continuare a giustificare gli investimenti: se ciò non dovesse accadere, potrebbe essere annunciato l'end-of-service addirittura dopo la Stagione 4.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

C'è da dire che Ubisoft si era detta soddisfatta dei risultati ottenuti, ma è anche vero che non sarebbe la prima volta che le affermazioni della compagnia sembrano contrastare la realtà dei fatti: basti ricordare che è accaduto lo stesso con Skull and Bones, tanto per citare un esempio.

Trattandosi ovviamente di indiscrezioni non confermate, vi invitiamo come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma dobbiamo ammettere che xDefiant sembra essere già stato dimenticato da tutti — o quasi.

Vedremo se effettivamente Ubisoft sarà in grado di risollevare il suo sfortunato titolo o se il suo destino è già tristemente segnato.