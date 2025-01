Non solo live service e sequel, PlayStation vorrebbe puntare anche sulla nostalgia

PlayStation sta indubbiamente vivendo un periodo di grande trasformazione, o almeno lo vivrà presto, e nelle intenzioni del colosso nipponico ci sarebbe anche la volontà di riesumare vecchie serie dimenticate e creare giochi più piccoli.

Come emerso durante un recente podcast di VGC, il giornalista Andy Robinson ha parlato di come PlayStation vorrebbe comporre la lineup futura dei videogiochi per le sue piattaforme da gaming.

PlayStation sembra essere infatti al lavoro su diversi progetti di minore portata legati a franchise meno noti, destinati ad affiancare le sue grandi produzioni.

Secondo quanto riportato da Robinson, queste «vecchie IP di nicchia» potrebbero rappresentare un modo per dare ai fan qualcosa di più, oltre ai titoli tripla A come Ghost of Yotei e Death Stranding 2.

Alcuni nomi di videogiochi che potrebbero rientrare in questa definizione? Ape Escape, Patapon, Parappa the Rapper e Vib-Ribbon, ma anche franchise meno di nicchia come Sly Cooper (tornato per altro di recente su PlayStation Plus) oppure Jax and Dexter che potrebbe dare seguito al successo di Ratchet & Clank Rift Apart (lo trovate su Amazon) che ha contribuito a dare il via alla generazione PS5.

Non ci resta che aspettare degli annunci in questo senso, che andrebbero a trasformare in parte l'immagine di PlayStation.

Se questa informazione fosse vera renderebbe interessante la strategia di PlayStation. Da un lato rimarrebbero i grandi franchise come il già citato Ghost of Yotei, su cui l'azienda punta moltissimo già da ora per riuscire a dare al pubblico un grande AAA che possa durare per parecchio tempo nell'immaginario collettivo.

Il tutto insieme ai live service che, nonostante il fallimento di progetti come Concord, sono ancora nei pensieri di PlayStation. Sembra che però ci sarà una selezione e pianificazione più attenta, perché la lezione dell'hero shooter è stata importante, a quanto pare.

Di sicuro c'è stata una selezione in questi ultimi tempi, come dimostrano anche le foto emerse di recente di alcuni live service cancellati da PlayStation.