Il CEO PlayStation ha scelto il gioco più atteso del 2025

Il 2025 si preannuncia un anno molto interessante per i giocatori PlayStation, con l’arrivo di titoli del calibro di GTA 6, Assassin’s Creed Shadows e molti altri. Tuttavia, uno dei titoli che sta facendo più parlare di sé, nonostante la concorrenza agguerrita, è Ghost of Yotei, il nuovo gioco di Sucker Punch.

Il nuovo capitolo non si allontanerà troppo dalle atmosfere del primo episodio.

Il sequel, che al netto del trailer di annuncio è al momento sparito dalle scene, a quanto pare è molto atteso.

Durante una recente intervista con Famitsu, il CEO di PlayStation, Hermen Hulst, ha parlato dei giochi che più aspetta nel 2025. Sebbene sia difficile sceglierne uno in particolare, Hulst ha proprio nominato Ghost of Yotei come il suo titolo più atteso dell’anno.

Hermen Hulst ha dichiarato che la scelta di Ghost of Yotei è stata speciale, non solo per la qualità dimostrata in passato dal team di Sucker Punch, ma anche per il fascino che il titolo ha già suscitato nel pubblico.

La sua attesa è quindi alta, e la domanda è: riuscirà il gioco a soddisfare le aspettative enormi? Al momento, né io, né nessun altro è in grado di dirlo con certezza.

L'unica cosa certa è che il successo travolgente di Ghost of Tsushima nel 2020 ha creato delle aspettative enormi per il prossimo progetto di Sucker Punch.

Attualmente, Ghost of Yotei è ancora avvolto nel mistero, ma qualche informazione so darvela. Il gioco si svolgerà nel 1603 e avrà come protagonista una guerriera di nome Atsu.

Nonostante il titolo non abbia ancora una data di uscita ufficiale, l'hype che si è creato attorno ad esso è palpabile.

La data ufficiale di uscita di Ghost of Yotei non è stata ancora annunciata, ma la sua presenza nelle chiacchiere dei fan sui social e non solo suggerisce che la sua uscita avverrà entro la fine dell’anno.

Che sia Ghost of Yotei o un altro titolo, il 2025 si prospetta come un anno niente male per PlayStation e per tutti i giocatori in generale.