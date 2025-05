Non solo GTA 4: Rockstar sarebbe al lavoro su Max Payne 3 Remastered

Rockstar Games vuole assicurarsi che tutti i suoi videogiochi di maggior successo continuino a essere giocabili nelle loro migliori versioni possibili anche sulle console di ultima generazione, mentre continua ovviamente a essere impegnata nella produzione di GTA 6.

Negli ultimi anni abbiamo infatti assistito a diverse operazioni di questo tipo, dal rilancio di Red Dead Redemption (che trovate su Amazon) alla GTA Trilogy, sebbene quest'ultima sia risultata piuttosto deludente al lancio.

Ma nelle scorse ore è emersa l'indiscrezione che ha entusiasmato i fan di Grand Theft Auto più nostalgici: pare infatti che Rockstar Games si stia preparando a una versione next-gen di GTA 4, uno dei capitoli più ambiziosi della saga open world e che, a quanto pare, non sarebbe l'unica sorpresa in vista.

Secondo l'insider Tez2, la casa di Grand Theft Auto sarebbe infatti al lavoro anche per "riportare in vita" Max Payne 3, presumibilmente con un'edizione Remastered per le console di ultima generazione (via VideoGamer).

Una strategia probabilmente allineata agli imminenti remake di Max Payne 1 e 2, attualmente in sviluppo presso Remedy Entertainment ma di cui Rockstar cura i diritti di pubblicazione, motivo per il quale non abbiamo ancora potuto vedere neanche un trailer.

Se l'indiscrezione fosse confermata, Rockstar Games potrebbe dunque sfruttare l'occasione per rilasciare un presunto Max Payne 3 Remastered in data ravvicinata ai remake, magari permettendo agli utenti di acquistare un bundle completo con l'intera trilogia in un unico pacchetto.

Chiaramente allo stato attuale si tratta solo di rumor non confermati in via ufficiale, motivo per il quale non posso fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, come di consueto.

La nostra redazione continuerà in ogni caso a monitorare ogni possibile aggiornamento su eventuali ritorni di GTA 4 e Max Payne 3: vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.