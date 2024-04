Non solo Fallout, c'è un altro gioco che è tornato virale

I ritorni di fiamma nei videogiochi possono avere tante motivazioni, e se Fallout si sta godendo la fama della serie TV di Prime Video, Back 4 Blood si gode la popolarità rinnovata.

Come riporta PCGamesN, lo shooter pieno di zombie ora è tornato popolarissimo su Steam, con un picco inedito di giocatori che non ha mai toccato dal lancio ad oggi.

Advertisement

Nella giornata di lunedì 15, Back 4 Blood su Steam ha raggiunto il picco di giocatori di circa 3.300 persone. Nelle ultime 24 ore è balzato fino a 15.865, e la valutazione Steam del gioco, basata sulle recenti recensioni dei giocatori, è ora un rispettabile"per lo più positivo", con il 77% dei giocatori recenti che lo consiglia.

Un ritorno di fiamma importante che ha una motivazione ben precisa: un fortissimo sconto che ha inevitabilmente attirato tanti nuovi giocatori nei server.

Su Steam è infatti partito il Festival degli FPS, con una serie di sconti abbastanza autoesplicativi sugli sparatutto in prima persona. E in questo momento Back 4 Blood costa €5,99 contro i €59,99 iniziali, con uno sconto considerevole del 90%.

Perciò, se volete contribuire ad alzare considerevolmente i numeri dello shooter avete tempo fino al 22 aprile alle ore 19.00 per acquistarlo, prima che il Festival degli FPS di Steam si concluda e i prezzi tornino alla normalità.

E se proprio amate la versione fisica di Back 4 Blood, lo trovate comunque scontato su Amazon per tutte le console.

Se vi serve una mano per decidere se acquistare o meno il gioco, potete recuperare la nostra recensione in cui vi avevamo detto che «Turtle Rock Studios riesce nell'operazione riproponendo quanto di buono fatto in precedenza e migliorando di molto personalizzazione, sviluppo dei personaggi e gestione delle partite tramite l'uso strategico dei mazzi di carte e degli Sterminatori».