Non solo Elden Ring, anche Sekiro ha raggiunto un nuovo record importante

Nonostante il grande successo e un premio come miglior gioco dell'anno, Sekiro: Shadows Die Twice è rimasto un po' in sordina negli anni rispetto agli altri titoli di From Software.

C'è da dire che Elden Ring ha monopolizzato le attenzioni ed ha venduto tantissimo, anche su Amazon, e si è parlato per molto più di tempo di lui che dell'action uscito qualche anno fa.

Sekiro è rimasto un po' nell'ombra anche perché From Software non l'ha aggiornato in alcun modo, e gli unici DLC per il titolo sono arrivati dai fan più volenterosi.

E mentre Armored Core 6 sta facendo un po' fatica anche in Giappone, con delle vendite forse al di sotto delle aspettive, è Sekiro a prendersi una metaforica rivincita.

Come riportato sul sito ufficiale di Sekiro, in giapponese tradotto amatorialmente da noi, l'action ha superato i 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo:

«Dalla sua uscita nel marzo 2019 a oggi, abbiamo ricevuto un enorme supporto da parte di tutti e ora abbiamo superato i 10 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti coloro che hanno giocato questo lavoro. Ci auguriamo che continuiate a sostenere Sekiro: Shadows Die Twice.»

L'ultima volta che From Software ha messo ufficialmente le mani su Sekiro è stato a maggio di quest'anno, con una piccola manutenzione online. Che questo nuovo traguardo commerciale possa convincere il publisher a produrre dei contenuti extra per il gioco?

Quasi impossibile, a questo punto. La software house è infatti impegnata prima di tutto con il primo DLC di Elden Ring, che potrebbe non essere neanche l'unico stando ad alcune informazioni.

Per chi vorrebbe rivivere quella atmosfere ci pensano gli altri sviluppatori che si ispirano a Sekiro. Come quelli di Wo Long, che è uscito poco fa e che potete riscoprire nella nostra recensione.