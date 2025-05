Non avete idea di quanto abbia incassato GCC Pokémon Pocket

Che GCC Pokémon Pocket sarebbe stato un successo credo che nessuno l'abbia mai messo in dubbio, ma che l'app potesse incassare $1 miliardo in meno di un anno era difficile da immaginare.

Precisamente, come riporta Pocket Gamer, il gioco di carte collezionabili in versione mobile ha superato il miliardo di dollari in soli 204 giorni dal lancio globale, stabilendo un primato all'interno della saga Pokémon.

Questo successo, registrato il 22 maggio 2025, rappresenta un'accelerazione significativa rispetto ai 282 giorni impiegati dal predecessore Pokémon Go per raggiungere lo stesso risultato.

La performance è stata addirittura superiore a quella di altri titoli di successo come Monopoly Go di Scopely, che ha richiesto 218 giorni, pur rimanendo leggermente indietro rispetto ai 178 giorni di Genshin Impact di HoYoverse.

Per altro, GCC Pokémon Pocket ha spinto molti utenti a tornare al collezionismo delle carte collezionabili vere e proprie, portando potenzialmente anche molti più soldi nelle casse di The Pokémon Company (trovate diversi set in vendita su Amazon).

L'impatto è stato così potente che GCC Pokémon Pocket ha concluso il 2024 come terzo gioco mobile più redditizio dell'anno, nonostante fosse disponibile solo da due mesi. DeNA, in particolare, ha visto i profitti della sua divisione giochi aumentare di oltre l'8.000% nel terzo trimestre fiscale, confermando l'eccezionalità del fenomeno.

Nel 2025, il gioco ha ufficialmente superato le 100 milioni di installazioni, mantenendo quello che DeNA definisce «un tasso di fidelizzazione molto elevato rispetto ad altri giochi» del suo catalogo.

C'è anche un dato interessante per quanto riguarda gli acquisti dei giocatori. Solo il 30 gennaio 2025 i giocatori di tutto il mondo hanno speso $11,8 milioni per acquistare bustine e altri contenuti all'interno di GCC Pokémon Pocket.

Il successo dell'applicazione è inarrestabile ed è difficile immaginare un momento di stanca, visto che le espansioni escono con un grande ritmo così da tenere alta l'attenzione dei giocatori... e la loro volontà di spendere.