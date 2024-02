No Man's Sky gratis, di nuovo, per il weekend

Il rilascio del nuovo aggiornamento Omega ha coinciso con il primo weekend gratuito per No Man's Sky su Xbox, PlayStation, Switch e PC, ma a quanto pare è tempo di fare il bis.

Il titolo sci-fi (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) è divenuto col tempo sempre più contenutisticamente imponente.

Advertisement

Ora, se il rilascio del nuovo aggiornamento Omega è infatti stato accostato al primo weekend gratuito per il simulatore spaziale esplorativo su Xbox, PlayStation, Switch e PC, sembra proprio che non sia finita qui.

Come riportato anche da Wccftech, lo studio indipendente britannico ha deciso di offrire un secondo weekend di gioco gratuito, nella speranza di attirare nuovi giocatori.

Il lancio di Omega è andato relativamente bene, superando le aspettative interne di Hello Games. Secondo lo studio, No Man's Sky ha ora infatti più giocatori che mai in questo periodo dell'anno.

Il nuovo fine settimana gratuito è disponibile su tutte le piattaforme, ossia PC Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Nel frattempo, No Man's Sky ha ricevuto numerosi hotfix in seguito alla patch Omega, che ha risolto una serie di problemi.

Nelle prossime settimane verranno introdotti altri hotfix di vario genere, quindi a quanto pare non è finita qui. Insomma, se volete dare una chance a No Man's Sky - o magari anche riprenderlo in mano dopo una lunga pausa - questo è il momento giusto.

Ricordiamo che l'aggiornamento Omega ha introdotto una serie di nuove funzionalità fondamentali, tra cui le missioni sul pianeta.

Inoltre, Omega renderà possibile guidare un'imponente nave Dreadnought, oltre a una serie di missioni del Percorso dell'Atlante e a una significativa revisione del sistema delle Spedizioni.

Vero anche che ci saranno ancora altri aggiornamenti di contenuti per No Man's Sky, con Hello Games pronta anche a dare vita al simulatore di pianeti fantasy generati proceduralmente Light No Fire.