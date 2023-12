Light no Fire è come No Man's Sky, ma fantasy e su un solo pianeta

Hello Games sta continuando a lavorare a tante novità, tra cui un gioco nuovo e ambizioso, come spiegato da Sean Murray ai TGA: Light no Fire.

No Man's Sky (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) è infatti divenuto col tempo sempre più grande e contenutisticamente importante, ma è tempo di guardare oltre.

Light no Fire è infatti un gioco con un pianeta unico, dalle tinte fantasy, con montagne, vallate e ambientazioni davvero a dimensione di essere umano.

Un open world autentico, per Murray, poiché si tenta davvero di creare un mondo con continenti, aree e quant'altro.

Lo scopo del gioco è lo stesso di No Man's Sky, ossia quello continuare a supportarlo per dieci anni, contando anche e soprattutto sulla generazione procedurale.

Light no Fire non ha al momento una data di uscita, ma sembra comunque parecchio interessante.

