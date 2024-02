No Man's Sky gratis, per poco, per l'arrivo di Omega

No Man's Sky sembrava essersi messo da parte dopo l'aggiornamento Echoes, ma a quanto pare ora è pronto a tornare alla grande.

Il titolo (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) è infatti divenuto col tempo sempre più grande e contenutisticamente impressionante.

Advertisement

Ora, come riportato anche da Eurogamer, il rilascio del nuovo aggiornamento Omega coinciderà con il primo weekend gratuito per il simulatore spaziale esplorativo su Xbox, PlayStation, Switch e PC.

L'aggiornamento Omega di No Man's Sky introduce una serie di nuove funzionalità fondamentali, tra cui le missioni sul pianeta.

Queste missioni generate proceduralmente possono essere avviate parlando con le forme di vita aliene che i viaggiatori troveranno in giro sulla superficie dei pianeti e vengono assemblate in base a una serie di fattori, tra cui il luogo, il clima e la personalità extraterrestre.

Inoltre, l'aggiornamento renderà possibile guidare un'imponente nave Dreadnought, sebbene prima i giocatori dovranno sconfiggere le navi da carico pirata che circondano una di queste, prima di poterla abbordare e prenderne il controllo.

Gli altri cambiamenti principali di Omega includono una serie di missioni del Percorso dell'Atlante - che ricompensa un nuovo bastone dell'Atlante, un jetpack e un elmetto - oltre a una significativa revisione del sistema delle Spedizioni.

Queste saranno ora accessibili tramite un nuovo terminale e possono essere intraprese utilizzando le astronavi e i multitool dei giocatori, oltre alla nuova Spedizione Omega, progettata per introdurre i nuovi giocatori ad alcune delle meccaniche fondamentali di No Man's Sky, come la costruzione di basi, il commercio e il combattimento spaziale.

La Spedizione Omega di No Man's Sky durerà quattro settimane a partire da oggi, 15 febbraio, e sarà disponibile come parte del primo weekend gratuito del gioco.

L'evento si svolgerà su tutte le piattaforme dalle 14:00 del 15 febbraio a lunedì 19 febbraio, alle 19:00 (ora italiana), e tutti i progressi fatti durante l'evento saranno trasferiti al gioco completo se si decide di acquistarlo.

Omega è la dodicesima spedizione di No Man's Sky, dopo Pioneers, Beachhead, Cartographers, Emergence, Exobiology, The Blighted, Leviathan, Polestar, Utopia, Singualrity e Voyagers.

Quello che è certo, però, è che ci saranno ancora altri aggiornamenti di contenuti per No Man's Sky, con Hello Games pronta anche a dare vita al simulatore di pianeti fantasy generati proceduralmente Light No Fire.