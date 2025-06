Con una mossa che dimostra ancora una volta l’impegno di Hello Games verso la longevità del suo titolo spaziale, No Man’s Sky è stato ufficialmente annunciato per Nintendo Switch 2.

L’annuncio, trapelato tramite l’eShop Nintendo, conferma una versione aggiornata del gioco (che trovate anche su Amazon) per la nuova console, con un pacchetto di upgrade gratuito per chi già possiede il gioco su Switch “base”.

La nuova edizione promette grafica migliorata con risoluzioni più elevate, insediamenti più articolati e, soprattutto, il supporto al multiplayer – una delle feature più richieste dalla community sin dal debutto del gioco sulla console ibrida.

Inoltre, la versione Switch 2 permetterà agli utenti di godere di un’esperienza più fluida, con caricamenti ancora più rapidi e un rendering più stabile dei pianeti e delle creature dell’universo procedurale di Hello Games.

Il gioco continua a offrire un’esperienza vastissima, che spazia dall’esplorazione pura al commercio spaziale, dal combattimento aereo alla sopravvivenza su mondi tossici e ostili. L’elemento chiave resta la libertà totale: ogni giocatore può scegliere se diventare mercenario, esploratore, commerciante o scienziato solitario, con il mondo (anzi, l’universo) che si plasma attorno a ogni scelta.

Il fatto che l’aggiornamento sia gratuito è un ulteriore segnale positivo: in un’epoca dove i porting su nuove console spesso richiedono un pagamento aggiuntivo, Hello Games si dimostra ancora una volta molto attenta alla propria community.

No Man’s Sky è diventato un esempio di redenzione videoludica, e vederlo continuare a evolversi su una piattaforma nuova come Switch 2 è tanto simbolico quanto meritato.

Il supporto gratuito è la vera notizia qui: una scelta etica, controcorrente rispetto alle logiche attuali dell’industria. Se questa sarà la direzione adottata da più sviluppatori con il lancio di Switch 2, allora il futuro del gaming su console portatili promette davvero bene.

Nell'attesa di scoprirlo, abbiamo provato per diverse ore Switch 2 con Mario Kart World e Welcome Tour: ecco 5 dettagli che abbiamo scoperto sulla nuova console Nintendo.