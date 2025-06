Prima dell'imminente lancio di Switch 2, che ricordiamo essere in arrivo già da questo 5 giugno, Nintendo ha deciso di rilasciare a sorpresa un altro aggiornamento per Switch, presumibilmente l'ultimo prima del debutto della nuova console.

Si tratta di un vero e proprio hotfix di emergenza: l'ultima patch aveva infatti modificato alcune funzionalità della console per allinearle a quelle presenti su Switch 2, ma pare fossero emersi problemi imprevisti per alcuni utenti.

Come segnalato infatti nel changelog ufficiale, attualmente disponibile solo in lingua inglese, Nintendo ha infatti segnalato che l'aggiornamento 20.1.1 risolve un problema che impediva di avviare alcuni software, proprio dopo aver aggiornato la console alla precedente patch.

Evidentemente il problema riguardava soltanto alcuni giochi o console, considerando che non sono stati condivisi ulteriori dettagli al riguardo e che non abbiamo notato larghe quantità di report al riguardo, ma adesso potrete stare certi di non avere alcun tipo di problema.

La patch 20.1.1 è disponibile da questo momento per il download: il mio consiglio resta naturalmente quello di aggiornare le vostre console il prima possibile, a maggior ragione se non avevate scaricato neanche la precedente patch.

Vi ricordo che sarà infatti necessaria per poter effettuare il trasferimento dati alle vostre Switch 2 (di cui potete trovare tanti accessori su Amazon): se avete già prenotato le nuove console di casa Nintendo, sarebbe meglio farvi trovare preparati.

Al momento non sono state segnalate ulteriori modifiche di particolare rilevanza per questo aggiornamento, al punto che non vengono neanche segnalati i consueti miglioramenti di stabilità del sistema.

Se dovessero però emergere ulteriori novità nascoste in seguito a questo aggiornamento, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine per tutti i dettagli.

Nel frattempo, Nintendo ha già voluto fare un'avvertenza importante ai propri utenti che intendono acquistare Switch 2: la console avrà già applicata una pellicola che è fondamentale non rimuovere per nessun motivo, proprio come era già accaduto con le Switch OLED.